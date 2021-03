Das war der Dienstag in Münster

Münster -

Nicht überall bedeutet der Lockdown auch Stillstand – am Coesfelder Kreuz werden Fortschritte sichtbar. Eine Rolle rückwärts macht unterdessen das Impfzentrum: Dort sind jetzt nur noch telefonisch Terminbuchungen möglich. Außerdem in unseren Themen des Tages: Wie es angesichts der landesweiten Corona-Notbremse in Münster weitergeht, Neues vom Missbrauchsprozess und Alarmstimmung in einem Putenmastbetrieb.