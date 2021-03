Das war der Mittwoch in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone . Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Münster will neue Wege unter Corona gehen

Am Mittwoch hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Modellprojekte angekündigt, um Lockerungen in der Corona-Krise zu erproben. Wenig später ging hierfür eine offizielle Bewerbung aus Münster ein. Wie das Ganze aussehen könnte, schildert Oberbürgermeister Markus Lewe.

Dreharbeiten für neue Wilsberg-Folgen

Auch Leonard Lansink hofft auf die Corona-Impfung, die er – Stand jetzt – wohl im Herbst erhalten wird. Demnächst ist der Schauspieler wieder in Münster – für den Dreh zwei neuer Wilsberg-Folgen.

Erleichterung über Rücknahme der Osterruhe

Unternehmen in Münster atmen nach der Absage des Oster-Lockdowns auf. Vor der Kurskorrektur der Bundeskanzlerin hatte es harsche Kritik gegeben.

NRW will Impftempo erhöhen

Es soll schneller vorangehen mit den Corona-Impfungen in Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Armin Laschet kündigte am Mittwoch an, dass es dafür bei der Reihenfolge mehr Flexibilität geben soll.

Corona-Überblick für das Münsterland

Der Corona-Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen ist leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Mittwochmorgen 111,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche aus. Am Dienstag hatte die wichtige Kennziffer bei 109,2 gelegen - am Mittwoch vergangener Woche noch bei 85,1. In Münster hat es erneut einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben .

Münster: Neuinfizierte 39, Infizierte gesamt 6095 (6056), davon gesundet 5568 (5549), verstorben 103 (102), aktuell infiziert 424 (405); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 65,3 (78,3)

Die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Region können Sie bei uns im kostenlosen regionalen Corona-Newsticker verfolgen. Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen (Vergleichswerte in Klammern geben der Stand der letzten vorherigen Meldung wieder):

Kreis Borken*: Neuinfizierte 56, Infizierte gesamt 10.075 (10.019), davon gesundet 9063 (9040), verstorben 207 (207), aktuell infiziert 805 (772); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 119,8 (124,7)

Neuinfizierte 56, Infizierte gesamt 10.075 (10.019), davon gesundet 9063 (9040), verstorben 207 (207), (772); die liegt bei (124,7) Kreis Coesfeld: Neuinfizierte 25, Infizierte gesamt 4191 (4166), davon gesundet 3903 (3893), verstorben 79 (79), aktuell infiziert 209 (194); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 51,7 (59,8)

Neuinfizierte 25, Infizierte gesamt 4191 (4166), davon gesundet 3903 (3893), verstorben 79 (79), (194); die liegt bei (59,8) Kreis Steinfurt: Neuinfizierte 114, Infizierte gesamt 11.637 (11.523), davon gesundet 10.599 (10.519), verstorben 274 (274), aktuell infiziert 764 (730); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 95,0 (89,0)

Neuinfizierte 114, Infizierte gesamt 11.637 (11.523), davon gesundet 10.599 (10.519), verstorben 274 (274), (730); die liegt bei (89,0) Kreis Warendorf: Neuinfizierte 44, Infizierte gesamt 8932 (8888), davon gesundet 8284 (8263), verstorben 206 (206), aktuell infiziert 442 (419); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 82,1 (82,8)

* Die Daten vom Vortag haben sich gegenüber der gestrigen Kreis-Meldung durch Nachmeldungen verändert.

So wird das Wetter in Münster am Donnerstag

Morgen geht die Sonne um 06:20 Uhr auf und um 18:51 Uhr unter. Die Temperatur bewegt sich in einem Bereich von 6°C bis 14°C bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 20%. Der Wind weht mit 19 km/h aus Richtung Südwest. Auf unserer Wetterseite können Sie die Wetterprognose für Ihren Ort abrufen.

Am Hawerkamp in Münster trotzt ein schmutziger Schneeberg noch immer dem Frühling. Foto: Matthias Ahlke

