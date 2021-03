Das war der Donnerstag in Münster

Was heute wichtig war

Münster -

In Münster kommt der Corona-Test jetzt per Fahrrad-Rikscha. Außerdem war als Folge des Ausfalls einer Impf-Hotline der Feuerwehr-Notruf überlastet. Ein Fitnessstudio verlässt nach über 30 Jahren die Innenstadt und am Wochenende kann es aufgrund von Demonstrationen zu Verkehrsproblemen kommen - das sind unsere Themen des Tages.