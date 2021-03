Das war der Freitag in Münster

Münster -

Unsere Themen des Tages: Die aktualisierte Corona-Schutzordnung in NRW bietet für die Stadt Münster neue Möglichkeiten - es gibt bereits Pläne zur Reaktivierung der Außengastronomie an der Promenade. Dass die Menschen in Münster in der Pandemie besonders in einem Punkt anders ticken als die Deutschen im Durchschnitt, zeigt das "Münster-Barometer Frühjahr 2021".