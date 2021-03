Das war der Dienstag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie in unserer Tageszusammenfassung die wichtigsten Nachrichten aus Münster. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone . Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Väter-Anteil im Jahr 2020 auf konstant hohem Niveau

Die Zahl der Männer mit Elterngeldbezug hat sich in Deutschland im vergangenen Jahr im Vergleich zum Jahr 2019 erhöht, in Münster liegen die Väter über dem Bundesdurchschnitt. Die Länge der Elternzeit fällt allerdings kürzer aus.

„Der Mietmarkt wird immer härter, es ist eine Katastrophe.“

Hunderte Menschen, die vor einer Wohnung warten, um sie zu besichtigen: Was vor der Corona-Krise gang und gäbe war, ist aktuell nicht vorstellbar. Mittlerweile können Wohnungen virtuell besichtigt werden, doch die Suche ist trotzdem nicht einfacher geworden.

Stadt und Bezirksregierung bieten noch keine Testmöglichkeiten an

Die meisten münsterischen Unternehmen wollen ihren Mitarbeitern Corona-Schnell- und Selbsttests ermöglichen. In der Umsetzung sind sie allerdings unterschiedlich weit: Einige wollen erst nach Ostern starten.

Corona-Überblick für das Münsterland

Um mehr als neun Punkte ist die Wochen-Inzidenz in Münster am Dienstag auf 67,2 gestiegen. Damit hat Münster den Spitzenplatz mit der niedrigsten Inzidenz in Nordrhein-Westfalen an den Kreis Höxter verloren.

Münster: Neuinfizierte 43, Infizierte gesamt 6290 (6247), davon gesundet 5735 (5701), verstorben 103 (103), aktuell infiziert 452 (443); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 67,2 (58,0)

Die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Region können Sie bei uns im kostenlosen regionalen Corona-Newsticker verfolgen. Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen (Vergleichswerte in Klammern geben der Stand der letzten vorherigen Meldung wieder):

Kreis Borken: Neuinfizierte 39, Infizierte gesamt 10.583 (10.544), davon gesundet 9474 (9397), verstorben 210 (210), aktuell infiziert 899 (937); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 151,6 (148,7)

Kreis Coesfeld: Neuinfizierte 16, Infizierte gesamt 4336 (gestern: 4320), davon gesundet 4013 (3970), verstorben 79 (79), aktuell infiziert 244 (271); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 77,5 (75,3)

Kreis Steinfurt: Neuinfizierte 75, Infizierte gesamt 12.157 (12.082), davon gesundet 10.939 (10.912), verstorben 277 (277), aktuell infiziert 941 (894); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 124,9 (126,7)

Kreis Warendorf: Neuinfizierte 2, Infizierte gesamt 9101 (9099), davon gesundet 8448 (8423), verstorben 208 (207), aktuell infiziert 445 (469); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 77,4 (78,5)

Wie das Impfen für die über 70-Jährigen funktioniert 1/8 Das Land NRW will die Impfreihenfolge flexibler gestalten und das Impftempo erhöhen. Das geht aus dem neuen Impferlass des Gesundheitsministeriums hervor. Am 8. April startet die Impfung der unter 80-Jährigen. Zudem äußerte sich das Ministerium konkreter zu den häuslichen Impfungen. Wir geben einen Überblick. Foto: Friso Gentsch/dpa

Wie läuft die Terminvergabe für die unter 80-Jährigen? Zunächst erhalten nur 79-Jährige eine schriftliche Einladung der Kreis- oder Stadtverwaltung. Sie können dann mit dem zugeschickten Code ab dem 6. April einen Impftermin vereinbaren – zum Beispiel telefonisch über die Rufnummer 116 117 (weitere Informationen unter www.116117.de ). Das Terminsystem der Kassenärztlichen Vereinigungen werde zunächst nur für die 79-Jährigen freigeschaltet. Dies geschehe, „um eine Überlastung der Terminbuchungssysteme auszuschließen“, begründete das Ministerium. Die Impfungen der 79-Jährigen starten dann am 8. April. Geplant sei, sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht, weitere Jahrgänge zur Impfung einzuladen. Ein Termin stehe noch nicht fest. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Können auch jetzt schon Menschen unter 80 Jahren geimpft werden? Den Kreisen und kreisfreien Städten ist es laut Ministerium erlaubt, mit übrig gebliebenen Impfdosen zum Beispiel Menschen unter 80 Jahren mit Vorerkrankungen zu impfen. Der Nachweis der Impfberechtigung habe mittels Attests zu erfolgen, hieß es. „Die Kommunen haben die Beinfreiheit, vorhandene Impfkapazitäten auch zu nutzen“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Durch eine Flexibilisierung der Impfreihenfolge solle das Impftempo erhöht werden. Die Regelung gelte zunächst bis zum Start der Impfungen in den Hausarztpraxen am 6. April. Foto: Christophe Gateau/dpa

Wann werden mehr Pflegebedürftige zu Hause geimpft? Das NRW-Gesundheitsministerium teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass in einigen NRW-Städten die häuslichen Impfungen von bettlägerigen Personen sowie Menschen mit mindestens Pflegegrad 4 bereits begonnen hätten. „Weitere Kreise und kreisfreie Städte werden zeitnah und in den kommenden Wochen Schritt für Schritt nachziehen“, kündigte Ministeriumssprecherin Miriam Skroblies an. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Wer nimmt die häuslichen Impfungen vor? Laut Ministerium werden entweder Ärzte des Impfzentrums die Impfungen der Berechtigten sowie von bis zu zwei weiteren Kontaktpersonen vornehmen – oder aber die Kassenärztlichen Vereinigungen organisieren eine Impfung über die Hausärzte. Foto: Nicolas Armer/dpa

Wer organisiert die Termine? Die Kreise und kreisfreien Städte sind laut Ministerium dafür zuständig. Um die entsprechenden Berechtigten für die häuslichen Impfungen zu ermitteln, gebe es bereits erste Abfragen bei den Hausärzten. Das Ministerium habe zudem den Hausärzteverband Westfalen-Lippe gebeten, die Mediziner zu informieren. Für die häuslichen Impfungen solle der benötigte Biontech-Impfstoff „qualitätsgesichert“ transportiert werden. Foto: Sven Hoppe/dpa

Was ist, wenn Hausärzte keine häuslichen Impfungen durchführen wollen? Laut Ministerium sollen die Hausärzte den Impfzen­tren dann entsprechende Listen der Impfberechtigten schicken. Bei Schwierigkeiten sollen sich die Berechtigten laut Ministerium direkt an das jeweilige regionale Impfzen­trum wenden. Foto: Arne Dedert/dpa

Kann man sich auch als Ehepaar anmelden? Ja. Der neue Impferlass ermöglicht es auch Menschen unter 70 Jahren, ab dem 8. April in NRW geimpft zu werden: Die 79-Jährigen, die nach Ostern als nächste dran sind, können einen Termin für ihren Lebenspartner oder ihre Lebenspartnerin mit ausmachen - egal wie alt diese sind. Wie man belegt, dass man verpartnert ist, wenn man nicht verheiratet ist, überlässt das Gesundheitsministerium den Kreisen und kreisfreien Städten. Foto: Peter Kneffel/dpa

So wird das Wetter in Münster am Mittwoch

Herrlichster Sonnenschein ist angesagt! Die Temperaturen in Münster bewegen sich am Mittwoch in einem Bereich von 7°C bis 25°C bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Der Wind weht mit 13 km/h aus Richtung Südwest. Auf unserer Wetterseite können Sie die Wetterprognose für Ihren Ort abrufen.

