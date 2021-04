Das war der Dienstag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone . Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Betriebskantinen im Corona-Modus

Mittagessen mit Kolleginen und Kollegen in der Kantine – das Coronavirus hat diesem Ritual den Garaus gemacht. Gegessen werden muss trotzdem – sei es im Büro oder im Homeoffice. Viele Küchen beschreiten in der Pandemie neue Wege.

Impfstart in Hausarztpraxen

Münsters Hausärzte haben am Dienstag endlich mit dem großangelegten Impfen gegen die Pandemie beginnen können. Rund 5000 Dosen Astrazeneca gehen in dieser Woche in alle örtlichen Hausarztpraxen.

Abiturienten zur Debatte um Prüfungen

Gibt es nun - in der dritten Corona-Welle - vielleicht doch keine Abiturprüfungen, wie es die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft an Ostern vorgeschlagen hat? Schülerinnen und Schüler aus Münster sagen, was sie von der Idee halten.

Impfen: Bei der Terminvergabe hakt es

Die Verfügbarkeit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca hat am Osterwochenende zu einem regelrechten "Run" auf die Impfzentren geführt. Bei der Terminvergabe für Menschen über 60 lief jedoch nicht alles glatt.

Corona-Überblick für das Münsterland

In Münster hat es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. 438 Münsteranerinnen und Münsteraner gelten aktuell als nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Zudem gibt es mehr Intensivpatienten .

Münster: Neuinfizierte 24, Infizierte gesamt 6495 (6471), davon gesundet 5952 (5899), verstorben 105 (103), aktuell infiziert 438 (469); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 58,0 (65,0)

Die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Region können Sie bei uns im kostenlosen regionalen Corona-Newsticker verfolgen. Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen (Vergleichswerte in Klammern geben der Stand der letzten vorherigen Meldung wieder):

Kreis Borken: Neuinfizierte 0, Infizierte gesamt 11.003 (11.003), davon gesundet 10.179 (10.081), verstorben 212 (212), aktuell infiziert 612 (710); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 113,4 (123,6)

So wird das Wetter in Münster am Mittwoch

Morgen geht die Sonne um 06:51 Uhr auf und um 20:14 Uhr unter. Die Temperatur bewegt sich in einem Bereich von 0°C bis 8°C bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 90%. Der Wind weht mit 28 km/h aus Richtung Nordwest. Auf unserer Wetterseite können Sie die Wetterprognose für Ihren Ort abrufen.

