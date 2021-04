Das war der Mittwoch in Münster

Münster -

Am Montag beginnt die Vorlesungszeit im Sommersemester – wegen der Pandemie erneut fast ausschließlich als Fernstudium. Immerhin ein bisschen Leben soll künftig in Uni und FH zurückkehren: Einige Präsenzveranstaltungen sollen durch Tests abgesichert werden, Lernräume im Freien sind in Planung. [mit Video]