Das war der Donnerstag in Münster

Was heute wichtig war

Münster -

Die Themen des Tages: Die Schulen in NRW bleiben am Montag für die meisten Schüler geschlossen, verspätete Schnelltests-Lieferungen sind einer der Gründe. Oberbürgermeister Markus Lewe stellt bereits klare Anforderungen an das Land, falls Münster Modellstadt werden sollte. Außerdem werden drei Schüler aus Münster bei dem Wissenschaftswettbewerb "Jugend forscht" ausgezeichnet, weil sie wissenschaftliches Neuland betreten haben - und durch die Clubs der Stadt geht eine Welle der Veränderung.