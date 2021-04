Das war der Donnerstag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone . Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Demo gegen Corona-Maßnahmen

Kritiker der Corona-Maßnahmen dürfen an diesem Wochenende nicht in Stuttgart demonstrieren. Anders sieht es in Münster aus: Dort soll erneut ein Autokorso stattfinden. Auch eine Gegendemo ist angekündigt.

Kein Autokino-Revival

Kein weiteres Mal soll es ein Autokino in Münster geben. Im vergangenen Jahr halfen sich die Kinos mit diesem Angebot zu Beginn der Krise. In diesem Jahr hoffen die Betreiber auf eine andere Möglichkeit, wieder Filme zeigen zu können.

Ausreichend Schnelltests in Schulen?

Vor einer Woche kam die Nachricht: Alle Schulen bleiben geschlossen, Schülerinnen und Schüler müssen bis auf ­wenige Ausnahmen in den Distanzunterricht. Ab Montag öffnet NRW die Klassenzimmer nun wieder - wenigstens tageweise. Doch sind mittlerweile die erforderlichen Corona-Tests in den Schulen eingetroffen?

Münster droht Ausgangssperre

Die Infektionslage spitzt sich in Münster weiter zu. Der Inzidenzwert stieg am Donnerstag zum ersten Mal seit Wochen wieder über den kritischen Grenzwert 100. Damit rücken schärfere Maßnahmen näher.

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster hat am Donnerstag die 100er-Marke überschritten . Außerdem gab es in der Stadt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

Münster: Neuinfizierte 67, Infizierte gesamt 6957 (6890), davon gesundet 6323 (6288), verstorben 108 (107), aktuell infiziert 526 (495); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 103,1 (91,3)

Die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Region können Sie bei uns im kostenlosen regionalen Corona-Newsticker verfolgen. Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen (Vergleichswerte in Klammern geben der Stand der letzten vorherigen Meldung wieder):

Kreis Borken* : Neuinfizierte 129, Infizierte gesamt 11.660 (11.531), davon gesundet 10.722 (10.668), verstorben 221 (221), aktuell infiziert 717 (642); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 137,1 (125,0)

: Neuinfizierte 129, Infizierte gesamt 11.660 (11.531), davon gesundet 10.722 (10.668), verstorben 221 (221), aktuell infiziert 717 (642); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 137,1 (125,0) Kreis Coesfeld : Neuinfizierte 59, Infizierte gesamt 4788 (4729), davon gesundet 4337 (4318), verstorben 79 (79), aktuell infiziert 372 (332); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 94,3 (90,7)

: Neuinfizierte 59, Infizierte gesamt 4788 (4729), davon gesundet 4337 (4318), verstorben 79 (79), aktuell infiziert 372 (332); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 94,3 (90,7) Kreis Steinfurt : Neuinfizierte 243, Infizierte gesamt 13.566 (13.323), davon gesundet 12.045 (11.974), verstorben 288 (287), aktuell infiziert 1.233 (1.062); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 118,9 (115,3)

: Neuinfizierte 243, Infizierte gesamt 13.566 (13.323), davon gesundet 12.045 (11.974), verstorben 288 (287), aktuell infiziert 1.233 (1.062); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 118,9 (115,3) Kreis Warendorf: Neuinfizierte 115, Infizierte gesamt 9796 (9681), davon gesundet 8974 (8936), verstorben 211 (211), aktuell infiziert 611 (534); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 147,2 (124,9)

*Die Zahlen haben sich durch Nachmeldungen des Kreises nachträglich geändert.

So wird das Wetter am Freitag in Münster

Morgen geht die Sonne um 06:31 Uhr auf und um 20:29 Uhr unter. Die Temperatur bewegt sich in einem Bereich von 1°C bis 13°C bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 40%. Der Wind weht mit 19 km/h aus Richtung Nordost. Auf unserer Wetterseite können Sie die Wetterprognose für Ihren Ort abrufen.

