Das war der Freitag in Münster

Was heute wichtig war

Münster -

In Münster setzt sich eine Szene fest, die sich mit der Polizei „ein Katz- und Maus-Spiel“ liefert. Schon ab Montag soll die Testpflicht für Einzelhandel, Museen und Bibliotheken kommen. Außerdem in unseren Themen des Tages: ein eskalierter Streit am Hauptbahnhof, ein „Aufreger“ unter Eltern und Neues von einem bekannten Punkrocker.