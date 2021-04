Das war der Montag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone . Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Corona-Notbremse: So läuft es in den Geschäften

Münster jetzt auch mit Corona-Notbremse: In Einzelhandelsgeschäfte kommen Kunden nur noch, wenn sie einen negativen Coronatest nachweisen können. Doch was ist ein bestätigter Test? Und wie häufig kann man sich eigentlich testen lassen? Am ersten Notbremsen-Tag gibt es noch viele Fragezeichen:

Erneuter Schulstart Am Montag kehrten in der Region viele Schüler zurück in den Präsenzunterricht. Dabei stand besonders die neue und teils umstrittene Testpflicht im Fokus. Ein Blick in die Region ...

Mühlenhof wird vorerst wieder geschlossen

Der Mühlenhof schließt nach gut zwei Wochen wieder die Tore. „Leider ist ein weiterer Museumsbetrieb unter den geltenden Bedingungen wirtschaftlich unmöglich“, sagt Museumsleiterin Anne Wieland. In den Zoo nebenan darf man trotz Notbremse auch ohne Corona-Test:

Reaktionen aus Münster auf Kanzlerkandidatin Baerbock

Im fast 1100 Mitglieder starken Grünen-Kreisverband Münster stößt die Ausrufung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin auf großen Zuspruch.

Mordprozess gegen 52-Jährigen aus Münster

Vor über sechs Jahren soll ein Münsteraner seine Ehefrau erdrosselt haben. Am Montag startete vor dem Landgericht der Prozess gegen den 52-Jährigen - allerdings mit einiger Verspätung.

Corona-Überblick für das Münsterland

Am Wochenende hat es in Münster einen weiteren Corona-Todesfall gegeben. Ein 75-Jähriger ist in der Uniklinik an Covid-19 gestorben . Aktuell sind 560 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich infiziert

Münster: Neuinfizierte 35, Infizierte gesamt 7119 (7084), davon gesundet 6449 (6410), verstorben 110 (109), aktuell infiziert 560 (565); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 99,9 (96,1)

Die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Region können Sie bei uns im kostenlosen regionalen Corona-Newsticker verfolgen. Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen (Vergleichswerte in Klammern, wenn nicht anders angegeben, vom Vortag):

Kreis Borken : Neuinfizierte 0, Infizierte gesamt 11.925 (11.925), davon gesundet 10.927 (10.869), verstorben 224 (224), aktuell infiziert 833 (865); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 137,9 (137,9)

Neuinfizierte 0, Infizierte gesamt 11.925 (11.925), davon gesundet 10.927 (10.869), verstorben 224 (224), aktuell infiziert 833 (865); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 137,9 (137,9) Kreis Coesfeld: Neuinfizierte 61 (seit Freitag), Infizierte gesamt 4880 (Freitag: 4819), davon gesundet 4400 (Freitag: 4372), verstorben 84 (Freitag 82), aktuell infiziert 396 (Freitag 365); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 88,9 (94,3)

Neuinfizierte 61 (seit Freitag), Infizierte gesamt 4880 (Freitag: 4819), davon gesundet 4400 (Freitag: 4372), verstorben 84 (Freitag 82), aktuell infiziert 396 (Freitag 365); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 88,9 (94,3) Kreis Steinfurt: Neuinfizierte 44, Infizierte gesamt 13.955 (13.911), davon gesundet 12.331 (12.264), verstorben 293 (290), aktuell infiziert 1331 (1357); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 142,8 (127,2)

Neuinfizierte 44, Infizierte gesamt 13.955 (13.911), davon gesundet 12.331 (12.264), verstorben 293 (290), aktuell infiziert 1331 (1357); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 142,8 (127,2) Kreis Warendorf: Neuinfizierte 16, Infizierte gesamt 10.044 (10.028), davon gesundet 9072 (9059), verstorben 215 (214), aktuell infiziert 757 (755); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 163,0 (162,7)

So wird das Wetter am Dienstag in Münster

Morgen geht die Sonne um 06:22 Uhr auf und um 20:36 Uhr unter. Die Temperatur bewegt sich in einem Bereich von 5°C bis 19°C bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 70%. Der Wind weht mit 11 km/h aus Richtung Nord. Auf unserer Wetterseite können Sie die Wetterprognose für Ihren Ort abrufen.

Abonnieren Sie kostenfrei unseren Messenger-Service