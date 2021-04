Das war der Dienstag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone . Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

FFP2-Maskenpflicht in Bussen

Seit vergangenem Wochenende gilt eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die zuvor noch zulässigen medizinischen Masken reichen nun nicht mehr aus. Die Stadtwerke lassen Fahrgäste mit OP-Maske trotzdem nicht an der Haltestelle stehen – vorerst.

Stadt treibt Planungen für Radfahrerbrücke voran

Etwa 30.000 Radfahrer sind täglich im Bereich am Aegidiitor unterwegs – und noch einmal genauso viele Autofahrer. Das birgt viele Unfallgefahren. Die Stadt Münster will die Situation mit einer Radfahrerbrücke verbessern. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

Docklands-Festival auf der Kippe

Nachdem bereits im letzten Jahr reihenweise Festivals wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, ist die Sehnsucht in diesem Jahr besonders groß. Doch die Aussichten sind alles andere als rosig. Einige große Festivals sind schon abgesagt, andere stehen auf der Kippe. Die Veranstalter des Docklands-Festivals in Münster haben noch Hoffnung.

Prozess gegen Metzelder startet

Am Donnerstag wird der Prozess gegen den früheren Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder eröffnet. Metzelder, der als Profi bei Preußen Münster eine Weltkarriere startete, muss sich wegen „des Unternehmens, einer anderen Person Besitz an kinderpornografischen Schriften zu verschaffen, in 29 Fällen und Besitzes kinderpornografischer und jugendpornografischer Schriften in einem weiteren Fall“ verantworten.

Corona-Überblick für das Münsterland

In Münster hat es am Dienstag erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben . Ein 66-jähriger Mann ist nach Angaben der Stadt in einem Krankenhaus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt bei über 100, sodass die Notbremse für Münster näher rückt.

Münster: Neuinfizierte 28, Infizierte gesamt 7498 (7470), davon gesundet 6765 (6712), verstorben 111 (110), aktuell infiziert 622 (648); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 101,8 (106,3)

Kreis Borken*: Neuinfizierte 14, Infizierte gesamt 12.472 (12.458), davon gesundet 11.189 (11.177), verstorben 236** (236), aktuell infiziert 1047 (1045); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 145,7 (147,3)

Neuinfizierte 14, Infizierte gesamt 12.472 (12.458), davon gesundet 11.189 (11.177), verstorben 236** (236), (1045); die liegt bei (147,3) Kreis Coesfeld: Neuinfizierte 25, Infizierte gesamt 5105 (5080), davon gesundet 4636 (4595), verstorben 86 (85), aktuell infiziert 383 (400); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 86,6 (92,9)

Neuinfizierte 25, Infizierte gesamt 5105 (5080), davon gesundet 4636 (4595), verstorben 86 (85), (400); die liegt bei (92,9) Kreis Steinfurt: Neuinfizierte 97, Infizierte gesamt 14.800 (14.703), davon gesundet 13.054 (12.981), verstorben 300 (299), aktuell infiziert 1446 (1423); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 162,4 (185,0)

Neuinfizierte 97, Infizierte gesamt 14.800 (14.703), davon gesundet 13.054 (12.981), verstorben 300 (299), (1423); die liegt bei (185,0) Kreis Warendorf: Neuinfizierte 2, Infizierte gesamt 10.562 (10.560), davon gesundet 9377 (9330), verstorben 221 (218), aktuell infiziert 964 (1012); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 180,0 (186,1)

* Die Daten des Vortages haben sich im Kreis Borken geändert. Grund: Nachmeldungen.

** Der Kreis Borken hat einen Todesfall am Dienstag gemeldet, aber einem Vortag (Sterbedatum) zugeordnet.

Quelle und Stand der Inzidenzwerte: Landeszentrum Gesundheit NRW (27.04.2021; 0 Uhr)

So wird das Wetter am Mittwoch in Münster

Morgen geht die Sonne um 06:06 Uhr auf und um 20:49 Uhr unter. Die Temperatur bewegt sich in einem Bereich von 9°C bis 19°C bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 20%. Der Wind weht mit 11 km/h aus Richtung Nordost. Auf unserer Wetterseite können Sie die Wetterprognose für Ihren Ort abrufen.

