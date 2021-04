Das war der Mittwoch in Münster

Münster-Südost -

Wohnen im Südosten von Münster: Auf dem Westfalen-Firmenareal in Gremmendorf, am Berdel in Wolbeck sowie südlich der Hiltruper Straße in Angelmodde soll dringend benötigter neuer Wohnraum entstehen. Bei der Ausgestaltung der Baugebiete herrscht jedoch keine Einigkeit.