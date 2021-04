Das war der Donnerstag in Münster

Darf ich eine Radtour unternehmen?

Ja, aber die Personenzahl ist beschränkt. In Gebieten, in denen die Notbremse nicht gilt, dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten oder ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. In Gebieten mit einer 7-Tage-Inzidenz über 100 darf sich ­öffentlich nur der eigene Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Außerdem gilt in diesen Bereichen die Ausgangssperre. Bis 22 Uhr muss man also von der Radtour zurückgekehrt sein. Danach dürfen Radler nicht mehr als Gruppe auf der Straße sein.