Das war der Dienstag in Münster

Was heute wichtig war

Münster -

Sobald sich die Corona-Lage entspannt hat, soll eine Institution in Münsters Kneipenszene ihre Türen wieder öffnen. In puncto "Flyover" wächst der Druck auf die Stadt. Im Missbrauchsprozess hat eine Gutachterin über Tobias S. ausgesagt. Und: gibt es bald Lockerungen in der „Modellkommune“ Münster? Das sind die Themen des Tages.