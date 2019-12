Die schlechte Nachricht vorab: Ab Samstag (7. Dezember) müssen wir den Versand unserer Nachrichten per WhatsApp beenden! Eigentümer Facebook erlaubt es Unternehmen nicht mehr, Newsletter zu verschicken.

Die gute Nachricht: Wir machen trotzdem weiter, allerdings auf anderen Kanälen: Wer unsere Nachrichten weiterhin auf dem Smartphone erhalten möchte, muss auf Notify, Telegram oder den Facebook Messenger umsteigen. Zum Glück geht das ganz einfach.

Das sind die Alternativen:

Facebook Messenger: Wie der Name schon sagt, kommt der Facebook Messenger (übrigens ebenso wie WhatsApp) aus dem Hause Facebook. Sie besitzen bereits ein Facebook-Profil? Dann können Sie auch den Facebook-Messenger nutzen, indem Sie sich die Messenger-App im App-Store oder bei Google Play herunterladen. Klicken Sie in dem Widget unter diesem Text auf dieser Seite auf das Feld, in dem der Facebook-Messenger abgebildet ist. Es öffnet sich ein Plugin. Nun klicken Sie auf den Button „Facebook-Messenger starten“. Es öffnet sich direkt das Chatfenster des Facebook Messengers. Starten Sie den Dienst, indem Sie in das Chatfenster "Start" schreiben. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Chat.

Telegram ist als Messenger-App bereits seit einigen Jahren als Alternative zu WhatsApp bekannt. Um unsere Top-News über Telegram zu erhalten, müssen Sie die kostenfreie App im Apple Store oder im Google Playstore herunterladen und installieren. Im Chat-Bereich nach „westnach_bot“ suchen und dann im Chatfenster unten auf „Starten“ klicken.

Notify ist eine kostenlose Messaging-App, die früher unter dem Namen "Insta News" bekannt war und von unserem Dienstleister MessengerPeople , angeboten wid. Wie auch die anderen beiden Alternativen kann die App im App Store oder im Google Play Store runtergeladen werden kann. Die App ist zudem datenschutzfreundlich: Bei Notify muss kein Account angelegt und keine Nummer hinterlegt werden. Im Gegensatz zu WhatsApp braucht Notify auch keinen Zugriff auf Kontakte. Runterladen, Kanal "Westfälische Nachrichten" aktivieren, fertig.

Weitere Fragen beantworten wir hier ! Ansonsten würden wir uns freuen, weiter mit Ihnen auch auf diesem Wege in Kontakt zu bleiben. Sie müssten sich nur für einen der Wege entscheiden, sonst ist ab dem 7. Dezember leider Funkstille.