Keine Chance auf weiße Weihnachten im Münsterland

„Sehr sicher” wird es in diesem Jahr grüne Weihnachten im Münsterland geben. Das sagte Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor auf Anfrage unserer Zeitung am Dienstag und bezifferte die Wahrscheinlichkeit auf 95 Prozent. Das vierte Adventswochenende und die nachfolgenden Tage würden insgesamt eher ungemütlich: lebhafte Windböen, häufige Regenschauer und milde Temperaturen bis zu 13 Grad werden erwartet.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag kühle es sich dann zwar etwas ab, prognostizierte Schmidt, aber für Schnee reiche das aller Voraussicht nach nicht aus - nicht einmal Schneeschauer seien drin. Weiße Weihnachten blieben dem Münsterland verwehrt. Selbst im Sauerland werde es in diesem Jahr - außer dort, wo Schneekanonen im Einsatz sind - nicht für eine Schneedecke reichen.

Wer sich - wie viele Münsterländer am dritten Advent - im Schnee vergnügen möchte, müsse schon in die höchsten Lagen der Mittelgebirge - oberhalb von 1000 Metern - oder in die Alpen fahren, berichtete der Meteorologe. Grüne Weihnachten seien für die Menschen im Münsterland ohnehin die Ausnahme, sagte Schmidt, in neun von zehn Jahren sei es so.