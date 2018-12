Wie die Polizei mitteilte, fand eine Spaziergängerin den weiblichen Leichnam am Montagnachmittag Waldstück bei Hasbergen. Die Leiche wurde geborgen und am Dienstagvormittag obduziert. Zu den Untersuchungsergebnissen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Nur so viel: Ein Gewaltverbrechen sei nicht auszuschließen.

Die Identität der älteren Frau stehe noch nicht fest. Die Polizei ergriff umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. „Wir ermitteln“, sagte eine Sprecherin am Dienstag.

Gefunden wurde der Leichnam in einem Gebüsch oberhalb der Gedenkstätte Augustaschacht in Hasbergen. In dem früheren Arbeitserziehungslager, das auch als „KZ der Gestapo” bezeichnet wird, waren zwischen Januar 1944 und April 1945 mehr als 2000 NS-Zwangsarbeiter aus 18 Ländern inhaftiert. Vor rund zehn Jahren war das umgebaute Gebäude als Gedenkstätte eröffnet worden.