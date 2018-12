Am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr hat ein 19-Jähriger auf der Weseler Straße in Raesfeld einen Unfall gebaut. Er war mit seinem Wagen auf ein anderes Auto aufgefahren, das verkehrsbedingt abbremsen musste, heißt es in einem Bericht der Polizei.

Bei der Unfallaufnahme kam den Beamten der Verdacht, dass der Raesfelder Betäubungsmittel konsumiert hatte und baten daher zur Urinprobe. Als der junge Mann jedoch mit einem auffallend kalten Becherinhalt zurückkam, wunderten sich die Beamten über die fehlende menschliche „Betriebstemperatur", heißt in der Polizeimeldung weiter.

Der Raesfelder hatte in seiner Unterhose eine Plastikflasche mit "sauberem“ Urin versteckt, den er schon seit Wochen für den Fall einer Kontrolle bei sich hatte. Ein eindeutig unverfälschtes Ergebnis dürfte nun das Ergebnis einer Blutprobe liefern, die ein Arzt dem Fahrer anschließend entnahm.

Die Beamten stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige. Bei dem vorangegangenen Unfall war ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstanden.