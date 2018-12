Viktoria Rohrbach hat ihre Lernschwäche besiegt: Aus „zu dumm“ wurde „Die Beste“

Als die Probleme in Deutsch und Mathe in der dritten Klasse zu groß wurden, wechselte Viktoria Rohrbach auf eine Förderschule. An ihren Abschied erinnert sie sich noch heute: „Mein Lehrer sagte: Viktoria ist zu dumm, sie wird uns verlassen.“ Mit großem Ehrgeiz und viel Fleiß hat die heute 19-Jährige die Schwierigkeiten überwunden und eine Ausbildung zur Fachpraktikerin im Verkauf abgeschlossen. Note: „sehr gut“. Eine Urkunde der IHK dazu trägt den Titel „Die Besten“.

Viktoria Rohrbachs Lern-Leben lief nicht gut an. Es ging ihr alles zu schnell: „Ich brauche manchmal etwas länger, um Sachen zu verstehen“, sagt sie selbst. Aufgewachsen ist sie im 4700-Einwohner-Ort Püsselbüren, der zu Ibbenbüren gehört. Dort ging sie zunächst in die reguläre Grundschule. „Aber meine Lehrer haben gemerkt, dass ich Schwierigkeiten in Deutsch und Mathe habe.“ Weil sie zudem von Mitschülern gemobbt wurde, wechselte Viktoria zu einer Förderschule.

Dort lief es besser, die vierte Klasse konnte sie überspringen. „Die Noten waren okay“, erinnert sie sich. Nach sechs Jahren schaffte sie den Hauptschul-Abschluss.

Erster Kontakt zur Arbeitsagentur

Doch die Schulzeit brachte mehr als Deutsch, Mathe, Erdkunde: Im achten Schuljahr kam sie erstmals mit der Arbeitsagentur in Kontakt. „An den Förderschulen besuchen wir die Leute“, erklärt Rehabilitationsberater Jörg Brüning. Denn oft seien gerade die Schüler mit Lernschwächen sehr motiviert: „Es ist kein Problem, sie später in Arbeit zu kriegen.“ Auch Viktoria Rohrbach hinterließ direkt einen Eindruck, der Hoffnung machte: „Sehr fleißig und selbstbewusst“ steht in den Akten der Arbeitsagentur.

Victoria Rohrbach (3.v.l.) bekam viel Hilfe - unter anderem von (von links) Ludger Lünenborg (stv. Geschäftsführer des Lernen fördern e.V. Kreisverbands Steinfurt), Anna Wolf (pädagogische Fachkraft), Jörg Brüning (Berufsberater Reha Agentur für Arbeit Rheine), Elke Klopmeier (Leiterin Lernen fördern Ibbenbüren) und Sabine Schötker (Lehrkraft). Foto: Gunnar A. Pier

Praktikum bei Rossmann

Das wurde auch deutlich, als die Püsselbürenerin in der achten Klasse ein Praktikum in der Ibbenbürener Filiale der Drogeriekette Rossmann begann. Da hat sie direkt ihre berufliche Perspektive entdeckt: „Ich liebe die Arbeit da, und ich liebe es, zu sehen, was ich geschafft habe.“ Ihre Vorliebe wurde erwidert: „Meine Chefin sagte: ,Du machst dich gut!‘ Die waren total begeistert“, freut sie sich noch heute. Die Chefin versprach ihr, sie zu nehmen, wenn sie nur ihren Abschluss schaffe.

Das gelang, und so begann Viktoria im August 2016 ihre Ausbildung. Doch anders als Schüler ohne Lernschwächen, die in zwei Jahren zur Verkäuferin ausgebildet werden, machte sie eine so genannte „theoriereduzierte Ausbildung“ zur „Fachpraktikerin im Verkauf“, die ebenfalls zwei Jahre dauert.

"Lernen fördern" hilft

Dabei gibt es viel Unterstützung – in diesem Fall von „Lernen fördern“. Rohrbach unterschrieb einen Ausbildungsvertrag mit dem Verband, der wiederum mit Rossmann kooperiert. Fortan verbrachte sie drei Wochentage im Geschäft und ging zwei Tage zu einer speziellen Berufsschule, in ihrem Fall eine Klasse am münsterischen Ludwig-Erhard-Berufskolleg. Um 4 Uhr stand sie auf, um es mit dem Schnellbus zu schaffen – aber Viktoria ist ja ehrgeizig.

"Die Besten" steht über der Urkunde, mit der "Lernen fördern" für den Erfolg seiner Auszubildenden gratuliert wird. Foto: IHK

Zudem nahm sie vier Stunden pro Woche bei „Lernen fördern“ am „Stütz- und Förderunterricht“ teil. „Wir begleiten, was an der Berufsschule gelehrt wird“, erklärt Lehrkraft Sabine Schötker. „Ich erkläre die Sachen etwas einfacher und lasse etwa Fremdwörter weg.“

Jahrgangsbeste

Mit Erfolg: Als Jahrgangsbeste schloss Rohrbach ihre Ausbildung ab. Note: „sehr gut“. Damit hat die, die vor Jahren als „zu dumm“ bezeichnet wurde, gute Berufsaussichten: „Es ist kein Problem, für Leute mit Förderbedarf beim Lernen im Kreis Steinfurt eine Stelle zu finden“, betont Berufsberater Brüning. Vielen Betrieben sind heute Engagement und freundliches Wesen wichtiger als sicherer Umgang mit Kurvendiskussionen.

Unterstützung gab es auch von Ausbilderin Yvonne Knauth und Rossmann-Filialleiter Alexander Dauwe. Foto: Gunnar A. Pier

Viktoria Rohrbach jedenfalls kann zunächst ein weiteres Jahr bei Rossmann bleiben: Sie macht eine Ausbildung zur Verkäuferin.