Gegen 7.45 Uhr war der 40-jähriger Mann aus Rheine mit seinem Taxi in Richtung Hörstel unterwegs gewesen, als er in eine Zufahrt abbiegen wollte. Dabei kollidierte er mit dem Auto einer 52 Jahre alten Frau aus Hörstel, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der 52-Jährigen in den Straßengraben geschleudert.

Die beiden Verletzten wurden vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit Rettungswagen in Kliniken nach Rheine und Ibbenbüren gebracht.