Wie die Polizei mitteilte, wurde der 27-Jährige am Neujahrsmorgen gegen 6.30 Uhr von vier Unbekannten angegriffen. Einer sprang den Dülmener von hinten an, sodass dieser stürzte. Anschließend traten die Täter auf den am Boden liegenden Mann ein, trafen ihn auch am Kopf. Er erlitt unter anderem Gesichtsverletzungen, klagte nach dem Angriff über Kopfschmerzen und Übelkeit. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die Angreifer konnte der 27-Jährige nicht beschreiben. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Dülmener Polizei unter 02594/7930 zu melden.