Generalvikar verspricht: Bistum Münster geht offensiv gegen Missbrauch vor

Der Interventionsbeauftragte solle zum Beispiel bei Verdachtsfällen prüfen, wann der Staatsanwalt einzuschalten sei. Koordinieren solle er auch den Bereich Prävention, die Zahlungen zur Anerkennung von Leid, Hilfsangebote an Opfer und die Information von Presse und Öffentlichkeit. Die Stelle soll demnächst ausgeschrieben werden.

Gottesdienst-Angebot muss pluraler werden

Der Generalvikar hat sich auch für ein vielfältigeres Angebot bei der Gestaltung von Gottesdiensten ausgesprochen: „Wenn Kirche und Gesellschaft pluraler werden, muss auch unser Gottesdienst-Angebot pluraler werden.“ Das stelle die Verantwortlichen vor große Herausforderungen, weil noch mehr Erwartungen an die Gottesdienste geknüpft würden. „Das ist nicht einfach“, räumte Winterkamp ein. Aber wenn durch Musik, Lichteffekte oder andere sinnliche Angebote wie Weihrauch den Menschen der Weg zu Gott erschlossen würde, werde dasselbe erreicht wie durch eine Predigt oder ein lateinisches Hochamt.

Neue Kampagne in Planung

Der Generalvikar kündigte außerdem an, dass sich das Bistum Münster in diesem Jahr mit einer Kampagne als attraktiver Arbeitgeber präsentieren will. „Verglichen mit anderen Institutionen sind wir verlässlich, bieten Sicherheit, sind für Familien attraktiv und leisten vieles für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da sind wir auf der Höhe der Zeit“, sagte er. Das müsse mehr ins Bewusstsein gerückt werden.