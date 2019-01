Hoher Krankenstand sorgt für Zugausfälle

Für viele Pendler im Münsterland ist auch der Freitagmorgen wieder mit Verspätungen und Zugausfällen gestartet. Besonders betroffen war laut einer Sprecherin der Eurobahn die Linie RB 66 zwischen Münster und Osnabrück. "Leider gab es heute Früh einige Ausfälle", bestätigte die Sprecherin.

Der Hauptgrund für die Ausfälle seien erkrankte Lokführer. "Auch unsere Mitarbeiter bleiben von Grippewellen oder auch anderen gesundheitseinschränkenden Ereignissen nicht verschont", so die Sprecherin weiter.

Probleme auch bei der Nordwestbahn

Auch bei der Nordwestbahn gibt es deshalb seit Weihnachten zahlreiche Zugausfälle. Der Bahnbetreiber hat nach eigenen Angaben vor allem mit einem hohen Krankenstand bei den Lokführern zu kämpfen.

Die Bahnlinien im Münsterland 1/13 RE2: Münster - Düsseldorf Hbf (DB Regio) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Albachten - Bösensell - Nottuln-Appelhülsen - Buldern - Dülmen - Haltern am See - . . . - Recklinghausen - . . . - Gelsenkirchen - Essen - . . . - Düsseldorf Flughafen - Düsseldorf Hbf Foto: Ludger Warnke

RE7 Rheine - Krefeld (National Express) fährt stündlich mit Halt in Rheine - Emsdetten - Greven - Münster-Hbf - Münster-Hiltrup - Drensteinfurt - Hamm - . . . - Hagen - . . . - Wuppertal - . . . - Köln Hbf - . . . - Krefeld Foto: Anna Spliethoff

RE15: Münster - Emden (Westfalenbahn) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Greven - Emsdetten - Rheine - Salzbergen - . . . - Lingen (Ems) - . . . - Meppen - . . . - Papenburg (Ems) - . . . - Emden Hbf Foto: Anna Spliethoff

RE42: Münster - Mönchengladbach (DB Regio) fährt stündlich mit Halt in Münster - Münster-Albachten - Bösensell - Nottuln-Appelhülsen - Buldern - Dülmen - Sythen - Haltern am See - . . . - Recklinghausen - . . . - Gelsenkirchen - Essen - . . . - Krefeld - . . . - Mönchengladbach Foto: Anna Spliethoff

RB50: Münster - Dortmund (Eurobahn) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Amelsbüren - Davensberg - Ascheberg - Capelle - Werne an der Lippe - Lünen - . . . - Dortmund Hbf Foto: Anna Spliethoff

RB63: Münster - Coesfeld (DB Regio) fährt stündlich (zu Stoßzeiten häufiger) mit Halt in Münster Zentrum Nord - Münster Hbf - Münster-Mecklenbeck (seit 9.12.2018) - Münster-Roxel - Havixbeck - Billerbeck - Lutum - Coesfeld Schulzentrum - Coesfeld (Westf.) Foto: Anna Spliethoff

RB64: Münster - Enschede (DB Regio) fährt halbstündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster Zentrum Nord - Münster-Häger - Altenberge - Nordwalde - Steinfurt-Borghorst - Steinfurt-Grottenkamp - Steinfurt-Burgsteinfurt - Metelen Land - Ochtrup - Gronau - . . . - Enschede Foto: ah

RB65: Münster - Rheine (Eurobahn) fährt zweimal pro Stunde mit Halt in Münster Hbf - Münster Zentrum Nord - Münster-Sprakel - Greven - Reckenfeld - Emsdetten - Rheine-Mesum - Rheine Foto: Anna Spliethoff

RB66: Münster - Osnabrück (Eurobahn) fährt zweimal pro Stunde mit Halt in Münster Hbf - Westbevern - Ostbevern - Kattenvenne - Lengerich - Natrup-Hagen - Hasbergen - Osnabrück Hbf Foto: Anna Spliethoff

RB67: Münster - Bielefeld (Eurobahn) fährt stündlich mit halt in Münster Hbf - Telgte - Warendorf-Einen-Müssingen - Warendorf - Beelen - . . . - Rheda-Wiedenbrück - . . . - Gütersloh - . . . -Bielefeld Foto: wn

RB 69: Münster - Bielefeld (Eurobahn) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Hiltrup - Rinkerode - Drensteinfurt - Mersch - Bockum-Hövel - Hamm (Westf.) - Heessen - Ahlen (Westf.) - . . . - Oelde - . . . - Gütersloh - . . . - Bielefeld Foto: Anna Spliethoff

RB89: Münster - Paderborn (Eurobahn) fährt halbstündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Hiltrup - Rinkerode - Drensteinfurt - Mersch - Bockum-Hövel - Hamm (Westf) - . . . - Soest - . . . - Lippstadt - . . . - Paderborn Foto: Anna Spliethoff

Die Bahnstrecken im Münsterland im Überblick Foto: NWL

Auch Anschlussfahrten fallen aus

Vor allem bei kurzfristigen Krankmeldungen sei es nicht immer möglich, die betroffene Zugleistung unverzüglich abzudecken, heißt es bei der Keolis-Tochter Eurobahn. Daher müssten Fahrten ausfallen.

Doch damit nicht genug: Denn wenn das Personal fehle, um den Zug an den geplanten Bahnhof zu steuern, können auch Anschlussfahrten ausfallen. "In diesem Fall ist das Personal einsatzbereit, doch der Zug befindet sich noch nicht am Bahnhof", so die Sprecherin weiter.

Westfalenbahn hilft aus

Das Unternehmen bedauere die Umstände sehr. Dennoch würde alles dafür getan, um den Betrieb auf der Linie RB 66 zu stabilieren. Dafür setzt die Eurobahn bereits seit Mitte Dezember einen Ersatzzug des Verkehrsunternehmens Westfalenbahn ein. Das Fahrzeug der Westfalenbahn werde voraussichtlich bis zum 31. Januar für den Betrieb auf der Linie zwischen Münster und Osnabrück bereitgestellt.