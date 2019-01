An den Strukturen der beiden Unternehmen im Münsterland mit den Aschendorff Medien und in Ostwestfalen mit dem Westfalen-Blatt ändert sich durch diese Fusion nichts. Beide Unternehmensbereiche werden als Tochtergesellschaften der Westfälischen Medien Holding AG weitergeführt und sollen über das neue gemeinsame Dach erfolgreich weiterentwickelt werden. In der neuen Holding sind zukünftig das Tageszeitungs-, Anzeigenblatt-, Druckerei-, Rundfunk- und Reisebürogeschäft beider Unternehmen gebündelt. Die Unternehmensgruppe Aschendorff, die im Münsterland unter anderem die Tageszeitungen Westfälische Nachrichten und Münstersche Zeitung herausgibt, ist bereits seit 2011 über die C.W. Busse Holding indirekt an dem Westfalen-Blatt beteiligt. Das Zusammenschlussvorhaben steht noch unter dem Vorbehalt einer Freigabe durch das Bundeskartellamt.