Gleich mehrere Fahrzeuge haben in der Nacht zu Freitag in Rheine gebrannt. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 1.45 Uhr war ein Rheinenser mit seinem Auto auf der Bonifatiusstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung "Am Stadtwalde" sah er auf dem Parkplatz auf der rechten Seite etwas brennen. Er wendete laut Polizeibericht sofort und erkannte dann, dass ein Auto in Flammen stand.

Insgesamt 6000 Euro Sachschaden

Als die Polizeikräfte eintrafen, brannte der Wagen im vorderen Bereich komplett. Die Feuerwehr konnte den Brand allerdings löschen. An dem Auto ist laut einer Mitteilung der Polizei ein erheblicher Sachschaden entstanden.

Die Polizei geht aufgrund der Gesamtumstände von Brandstiftung aus, weil auf dem Areal sei noch ein zweites Fahrzeug, ein Transporter, angezündet worden war. Daran sowie an einer angrenzenden kleinen Blechhütte entstanden ebenfalls Sachschäden. Der Gesamtschaden wird hier auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Noch während Beamte auf dem Areal beschäftigt waren, ging bei der Polizei eine weitere Brandmeldung ein. Um 2.05 Uhr wurde gemeldet, dass etwa 800 Meter weiter an der Heriburgstraße ein Auto in Brand geraten war. Die Polizisten konnten das Feuer selbst löschen. An dem Auto ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden.

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit den Bränden dringend nach Zeugen. Sie fragt: Wer hat im Bereich der Brandorte oder unmittelbar an den betroffenen Autos verdächtige Personen bemerkt? Wer hat dort verdächtige Fahrzeuge gesehen? Wem sind in den Nachtstunden, insbesondere zwischen 1.30 Uhr und 2.05 Uhr, an den beiden Orten oder in dem Bereich dazwischen Personen aufgefallen? Hinweise an: 059 71 / 938 42 15.