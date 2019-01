Toter in Gescher

Gescher -

Rätselraten um den Tod eines 48 Jahre alten Mannes in Gescher: Dessen Leichnam wurde am Montag zwar im Institut für Rechtsmedizin der münsterischen Uni obduziert. Die Untersuchungsergebnisse gab Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt jedoch noch nicht bekannt. „Die Ermittlungen laufen“, erklärte er am Nachmittag.