Wie Reiner Schöttler von der Kreispolizei Steinfurt in einer ersten Stellungnahme bestätigte, befindet sich der Täter mittlerweile in Polizeigewahrsam. Niemand wurde bei der Geiselnahme verletzt, so der Polizeisprecher. Im Anschluss an die Tat wurden Spuren am Tatort gesichert.

Schöttler konnte keine Stellungnahme zu dem Gerücht abgeben, dass es zuvor eine Bombendrohung gegeben haben soll. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus, teilte sie über Twitter mit. Die Übungsgruppe, die der Geiselnahme zu Opfer fiel, werde nun betreut.

Der Bereich um die Bahnhofstraße wurde großräumig abgesperrt, Foto: Jens Keblat

Wir berichten weiter.