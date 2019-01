Geiselnehmer von Lengerich war bereits im Visier der Polizei

Nach Angaben eines Polizeisprechers von Dienstag hatte der 25-Jährige Ende 2018 einen Suizid angekündigt. Daraufhin wiesen die Behörden ihn vorläufig zum Selbstschutz in die Psychiatrie ein. Dort drohte der Mann nach Polizeiangaben mit einer Bombe. Daraufhin durchsuchten Beamte am 30. Dezember sein Zimmer - nach Informationen unserer Redaktion in einem Hotel in Ibbenbüren -, fanden allerdings nur handelsübliches Silvesterfeuerwerk, allerdings in großen Mengen. Der Mann soll aus Tecklenburg kommen.

Nach Informationen aus Behördenkreisen hatte das zuständige Amtsgericht den suizidgefährdeten Mann vorläufig bis zum heutigen 8. Januar in die Psychiatrie eingewiesen. Es war zunächst unklar, wieso der Mann sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder frei bewegen konnte. Staatsanwaltschaft und Polizei wollten sich mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen am Dienstag noch nicht zu den Hintergründen äußern.

Rund 40 Kinder eine Stunde lang festgehalten

Der 25-Jährige hatte am Montagabend in einer Sporthalle in Lengerich die Kinder und Jugendlichen sowie zwei Betreuerinnen etwa eine Stunde lang festgehalten und bedroht. Zum Motiv für die Geiselnahme laufen die Ermittlungen weiter.

Der mutmaßliche Täter hatte bei der Geiselnahme erneut mit dem Zünden einer Bombe gedroht. Spezialkräfte überwältigten den Mann und befreiten die Kinder im Alter zwischen 12 und 18 Jahren sowie ihre Betreuerinnen. Sprengstoff wurde nicht gefunden. Laut Informationen unserer Redaktion sollen zwei SEK-Teams im Einsatz gewesen sein. Der Täter soll ein Essens-Messer und eine Fernbedienung bei sich geführt haben.

Großeinsatz: Geiselnahme in Sporthalle 1/23 Am frühen Montagabend hat ein 25-jähriger Mann aus dem Kreis Steinfurt die Sporthalle in Lengerich betreten. Foto: Jens Keblat

Dort bedrohte er eine etwa 40-köpfige Übungsgruppe mit dem Zünden einer Bombe, teilte die Polizei mit. Foto: Jens Keblat

Der Mann hat die Kinder dann nach und nach gehen lassen. Foto: Jens Keblat

Kurze Zeit später ließ er auch die beiden Betreuerinnen der Kindergruppe frei. Foto: Jens Keblat

Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos konnten den Mann noch in der Sporthalle festnehmen. Foto: Jens Keblat

Bei der Geiselnahme wurde nach Informationen der Polizei niemand verletzt. Foto: Jens Keblat

Die betroffenen Kinder werden derzeit betreut. Foto: Jens Keblat

Die Polizei geht aktuell von einem Einzeltäter aus. Foto: Jens Keblat

Gerüchte, dass es noch einen zweiten Täter geben könnte, bestätigten sich somit nicht. Foto: Jens Keblat

Die Bahnhofstraße war für die Zeit der Spurensicherung gesperrt. Foto: Jens Keblat

Hinweis: Der Pressekodex sieht vor, dass über Suizide und Suizidversuche zurückhaltend berichtet wird. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Grund für die Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge . Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251-519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.