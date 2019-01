Auf das "Stürmchen" folgt die Sonne

Erst Schmuddelwetter, dann lang ersehnter Sonnenschein: Am Wochenende soll es im Münsterland zwar kalt, aber sonnig werden. Zuvor wird es noch mal ungemütlich. Am Donnerstag erreicht „ein leichtes Stürmchen” die Region, sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Dienstleister „Wetterkontor”. Es wird nasskalt und windig. Die Menschen im Münsterland müssen sich auf Schnee, Graupel und Gewitter einstellen.

„Das kann mit Böen von bis zu 60 oder 70 Kilometer verbunden sein”, sagt Schmidt. Er empfiehlt Autofahrern, auf den Straßen aufzupassen. Die Temperatur liegt bei maximal sechs Grad, zum Abend wird es kälter.

Wetterkapriolen in Deutschland im Januar 1/16 Sonnenschein, Schneemassen - Ein Skifahrer fährt über eine Piste in Garmisch-Partenkirchen. Foto: Angelika Warmuth

Regenschirme sind in Münster in den letzten Tag ein gerngesehener Begleiter. Foto: Oliver Werner

Traunstein: Helfer des DLRG versuchen Schnee von einem Hausdach zu räumen. Foto: Bastian Glückselig

In NRW hingegen hatte Schnee bis jetzt keine Chance. Foto: Friso Gentsch

In Bielefeld war es in den vergangenen Tagen eher nebelig. Foto: Friso Gentsch

In Kaufbeuren in Bayern hängen glitzern diese Eiszapfen im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Stürmisch und Regnerisch ist es am Ostseestrand in Zingst, Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Bernd Wüstneck

Niedersachsen: Unbeeindruckt von einer Vogelscheuche verweilen Schwäne auf einem Feld in der südlichen Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte

Eine Schneefräse befreit einen Fußweg vom Schnee in Obermaiselstein, Bayern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Bayern, Marktoberdorf: Ein Auto fährt auf glatter Fahrbahn. Viele Menschen in Bayern, Österreich und der Schweiz hoffen auf ein Ende der Schneefälle und damit eine Entspannung der Gefahrenlage. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Bayern, Grabenstätt: Ein Graureiher steht im wehenden Schnee auf der Suche nach Futter auf einem Feld. Foto: Lino Mirgeler

Sachsen-Anhalt, Königshütte: Wasser stürzt über die Kaskaden des Königshütter Wasserfalls, um danach in die nahe gelegene Kalte Bode zu fließen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Bayern, Balderschwang: Schnee ist in den Wellnessbereich des Hotel Hubertus nach einem Lawinenabgang durch die Fensterfront eingedrungen. Die Lawine mit einer Breite von 300 Metern drückte Fenster des Hotels ein, wodurch Schnee ins Innere gelangte. Foto: Benjamin Liss

Niedersachsen, Dinklage: Ein Auto fährt während des Sonnenuntergangs eine Landstraße entlang. Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Sachsen, Chemnitz: Durch das Tauwetter führt die Chemnitz Hochwasser. Plusgrade und Regen haben einige Flüsse in Sachsen anschwellen lassen. Örtlich gibt es Sperrungen wegen Überflutung, teilweise entspannt sich die Lage bereits. Foto: Harry Härtel

Spaziergänger sind bei strahlendem Sonnenschein und winterlichen Temperaturen am Ostseestrand in der Lübecker Bucht bei Travemünde unterwegs. Foto: Christian Charisius

Nach dem wechselhaften Wetter am Donnerstag wird es ab Freitag freundlicher. Die Temperaturen rutschen zwar auf unter fünf Grad, kündigt Schmidt an: „Aber die Chancen auf Sonnenschein steigen.” Hochdruckgebiet Brigida zieht nach Mitteleuropa und soll bereits ab Freitagmittag für trocken-kaltes Wetter sorgen, auf das sich die Menschen in der Region auch in den kommenden Tagen einstellen können. „Am Wochenende ist es auf jeden Fall gesichert”, sagt Schmidt.

Während tagsüber mit Sonnenschein zu rechnen ist, wird es nachts frostig. Die Temperaturen könnten auf bis zu minus fünf Grad sinken. „Den Nachtfrost hatten wir zuletzt nicht”, sagt Schmidt. Auch die Sonne ließ sich im Januar bislang selten blicken. Das ändert sich ab Freitag.