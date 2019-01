Wie die Polizei mitteilt, befuhr am Montagabend gegen 18 Uhr ein 72-jähriger Telgter den Kattmanskamp in Richtung Moorstraße. Am Ende einer Rechtskurve kam ihm, zum Teil auf seinem Fahrstreifen, ein Auto entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Telgter nach rechts aus und geriet dadurch mit der rechten Seite gegen einen Baum.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort. Die Polizei bittet darum, dass Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Polizeiwache Warendorf unter der Telefonnummer 02581-94100332 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung setzen.