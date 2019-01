Wie die Polizei berichtet, erhielt die Seniorin bereits in der letzten Woche den Anruf einer Frau, die ihr einen Lottogewinn in größerer Höhe in Aussicht gestellt hat. Die Täterin hat die ältere Dame derart verunsichert und ihre Vorfreude auf den Gewinn ausgenutzt, dass diese schließlich am Donnerstag, (17.01.2019), für angebliche Abwicklungsgebühren 2.750,20 Euro überwiesen hat.

Am Wochenende meldete sich die Täterin erneut und stellte einen noch höheren Gewinn in Aussicht. Angeblich wäre die Geprellte von Platz drei auf Platz eins gerutscht und damit hätte sich auch die Gebühr erhöht. Nach Verhandlungen über die Höhe der Gebühr war die Seniorin schließlich bereit, einen unteren fünfstelligen Betrag zu überweisen. Der Mitarbeiter der Sparkasse Westmünsterland, bei dem die Seniorin die Überweisung am Montagnachmittag veranlassen wollte, wurde jedoch stutzig und witterte den Betrug.

Auch bereits getätigte Überweisung wurde rückgängig gemacht

Er konnte die Dülmenerin überzeugen, die Polizei einzuschalten. Auch die bereits getätigte Überweisung konnte er rückgängig machen, so dass der älteren Dame letztlich kein Schaden entstanden ist. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betruges. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass dubiose Betrüger die Unsicherheit und den guten Glauben insbesondere älterer Menschen ausnutzen. Gängige Maschen sind das Gewinnversprechen, der Enkeltrick oder der Falsche-Polizisten-Trick.