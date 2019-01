Die Erbprinzessin am Swimming-Pool im Schlossgarten, beim Geschirrspüler-Einräumen in der Küche, ja sogar beim Stillen des jüngsten Sprösslings der Fürstenfamilie, der kleinen Wilhelmina – die 39-Jährige ließ die Zuschauer in einer Weise an ihrem Familienleben teilhaben, die viele Steinfurter in Erstaunen versetzt haben dürfte. Gibt sich die Fürstenfamilie sonst doch ziemlich publicityscheu.

Ganz anders in „6 Mütter“: Die Erbprinzessin zeigte sich als lebenslustige junge Frau, die ihren Platz im Leben gefunden hat. Offen und unaufgeregt plauderte sie zwischen den Filmsequenzen, die neben Schloss Burgsteinfurt unter anderem in der Burg Bentheim gedreht wurden, aus dem Nähkästchen. Vermeintliche Tabu-Themen wurden dabei nicht ausgespart – so unter anderem die anfänglichen Schwierigkeiten, sich als „Bürgerliche vom Land“ in Adelskreise einzufinden oder die zwischenzeitlichen Probleme in der Ehe mit Carl Ferdinand. Der kam auch das eine oder andere Mal zu Wort, wirkte dabei aber längst nicht so locker wie seine Frau oder auch Sohnemann Jonathan.

Neue Zeiten im Schloss? Die Steinfurter dürfen gespannt sein, was noch folgen wird – auch wenn Elna-Margret von einem wohl einmaligen Dreh sprach...