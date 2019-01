Der BMW-Händler Hakvoort aus Münster trennt sich von seinen Autohäusern im Münsterland. Zum Stichtag 1. Februar werden die fünf Betriebe am Stammsitz in Münster sowie in Ahlen, Emsdetten, Warendorf und Lüdinghausen mit insgesamt 180 Mitarbeitern von der Procar Automobile Gruppe mit Sitz in Velbert übernommen, wie Procar am Donnerstag überraschend mitteilte.

Die Procar Automobile Gruppe verfügt damit nach eigenen Angaben nun über 21 Standorte in Nordrhein-Westfalen. Beide Unternehmen sprachen in einer Mitteilung von einer „wichtigen Weichenstellung für die zukünftige Professionalisierung“ der Unternehmen sowie einer „Win-Win-Situation für alle Beteiligten“. Für die Mitarbeiter der Hakvoort-Gruppe werde sich durch die Übernahme nichts ändern, betonte eine Procar-Sprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung. Es handele sich um einen normalen Betriebsübergang.

Die Hakvoort-Gruppe bleibt auch nach der Trennung von ihren fünf Standorten im Münsterland als BMW-Händler präsent. Das Unternehmen betreibt acht weitere Betriebe in den Gebieten Bonn-Rhein-Sieg, Westerwald und Mosel-Rhein.