Geduldsprobe für Autofahrer: Staus und lange Wartezeiten

Die Verkehrslage im Münsterland ist am Freitagmorgen entspannter als noch am Donnerstag. Laut den Lagezentren der Polizei kam es zwar vielerorts weiterhin zu Glätte, besonders viele Unfälle gab es aber nicht. Zwar hat es am Morgen in allen Kreisen des Münsterlandes gekracht, doch es blieb bei Blech- und Sachschäden. Grund dafür sei auch die gute Arbeit der Winterdienste, die meisten Straßen seien bereits gestreut.

Trotzdem mahnt die Polizei weiter zur Vorsicht. „Autofahrer sollten sich auf längere Fahrtzeiten einstellen“, so ein Sprecher der Polizei Münster. Auch auf den anderen Autobahnen müssen sich Autofahrer auf lange Wartezeiten einstellen.

Streufahrzeug ins Rutschen geraten

Auch im öffentlichen Nahverkehr ist Geduld vonnöten. Bus-Verspätungen von über einer Viertelstunde sind dabei keine Seltenheit. Auf der Schiene läuft der Verkehr weitgehend rund, die Eurobahn vermeldet via Twitter allerdings an mehreren Fahrzeugen technische Störungen.

Stadt unter weißer Decke

Insgesamt gab es laut WDR-Staumelder eine Gesamtlänge von rund 178 Kilometern Stau in Nordrhein-Westfalen. Besonders betroffen waren dabei das Rheinland sowie das Ruhrgebiet. Staus gab es beispielsweise auf der A59 bei Dinslaken Richtung Duisburg und auf der A1 bei Euskirchen Richtung Köln zwischen Köln-Lövenich und Kreuz Köln-Nord.

In Herne ist ein Streufahrzeug selbst auf der glatten Straße ins Rutschen geraten. Durch die vereiste Fahrbahn geriet der Fahrer der Maschine ins Schlingern. Das Streufahrzeug kippte um. Der Fahrer wurde leicht verletzt, konnte sich aber eigenständig aus dem Fahrzeug befreien.

Schwerer Unfall auf A 2

Die Autobahn 2 bei Bielefeld in Fahrtrichtung Hannover ist nach einem Lastwagenunfall weiterhin gesperrt. Die Bergungsarbeiten sollten aber im Laufe der nächsten Stunde beendet sein, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Ein 34 Jahre alter Lastwagenfahrer war von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzleitplanke gefahren. Daraufhin kippte der Lastwagen um und der Fahrer sowie sein 68 Jahre alter Beifahrer wurden eingeklemmt und schwer verletzt.

Die schönsten Winter-Fotos unserer Leser

Tauwetter am Freitagnachmittag

Die Schneefront ist mittlerweile über das Münsterland weiter in Richtung Norden gezogen. Der Tag bringt laut Jürgen Schmidt , Diplom-Meteorologe bei Wetterkontor, dann Tauwetter. "Die Temperaturen erreichen heute etwa fünf Grad", kündigt Schmidt an. Am Nachmittag komme zudem die Sonne raus.

In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen allerdings wieder, vor allem am Morgen ist deshalb laut Jürgen Schmidt mit Glätte zu rechnen. Insgesamt werde es ein "nasskalter Tag", der Schnee oder gefrierenden Regen bringe. "Es ist insgesamt eine sehr komische Wetterlage", sagt Schmidt. Die genaue Entwicklung sei nur schwer abzusehen.

Samstag nasskalt, Sonntag besser

Fest steht aber: Dem Sonntagsspaziergang steht nichts im Weg. "Der Sonntag wird besser", sagt der Meteorologe. Es bleibt trocken und auch die Sonne kommt raus, es sei mit Temperaturen bis zu fünf Grad zu rechnen. In der Nacht zu Montag fallen die Temperaturen, es ist erneut mit Glätte zu rechnen. Mit welchem Wetter die neue Woche startet konnte Jürgen Schmidt noch nicht definitiv sagen, am Montag bleibe es tagsüber aber wohl trocken, erst am Abend sei mit Schneefällen zu rechnen.