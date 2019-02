Eine Investorengruppe aus NRW will Germania retten

Zunächst klang alles noch wenig dramatisch, eher nach einer beherrschbaren Krise. Anfang des Jahres räumte die Fluggesellschaft Germania Liquiditätsengpässe ein. Kein großes Problem sei das, eher ein Problemchen, schließlich ­sei­en Investoren gefunden, die bereit seien, die fehlenden Millionen vorzuschießen.

Jetzt, knapp vier Wochen später, hat sich die Lage offenbar deutlich verschärft. Die Berliner Airline – eine entscheidende Größe am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) – konnte Ende Januar keine Löhne mehr auszahlen, weil das zugesagte Geld offenbar nicht da ist.

Investoren-Gruppe aus NRW will Germania retten

Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Die brodeln natürlich. Auch weil sich die Airline entschieden hat, nichts mehr zu sagen. Sprecher Lars Wagner erklärte noch am Montag gegenüber unserer Zeitung, sich nicht mehr erklären zu wollen. „Germania äußert sich derzeit nicht zum aktuellen Stand der ­ Finanzierungsgespräche.“ Am gleichen Tag berichtete die „Neue Ruhr Zeitung“, dass nun eine Investoren-Gruppe aus NRW der ins Trudeln ­geratenen Fluggesellschaft un­­ter die Arme greifen will. Koordinator der Hilfe: Ex-Airline-Manager Joachim Hunold (LTU/Ex-Air Berlin).

Mitte Januar hatte Ger­mania-Chef Karsten Balke im Interview mit unserer Zeitung die Finanzlücke auf 15 Millionen Euro beziffert und darüber hinaus Optimismus versprüht. Von „wichtigen Zu­sagen“ sprach er, wenig später davon, dass „mehr Geld als die gewünschten 15 Millionen Euro“ in Aussicht gestellt worden sei. Woher die Millionen kommen sollten, sagte Balke freilich nicht.

Echte Hoffnung oder strategischer Zweckoptimismus? Die Nachricht wurde in der Branche jedenfalls begierig aufgesogen. Schließlich ist Germania mit 40 Flugzeugen und 1100 Mitarbeitern kein Fliegengewicht und auf dem deutschen Markt ein wichtiger Carrier.

Ginge der in die Knie, „könnten vor allem kleinere Flughäfen wie der FMO in größere Schwierigkeiten geraten“, betonte Ralph Beisel, Chef des Flughafenverbandes ADV, auf Nachfrage. Am Airport in Greven bedient Germania 20 der 27 Ziele und beförderte 2018 rund 26 Prozent der rund eine Million Fluggäste.

Auch wenn der Flugbetrieb der Berliner nach wie vor reibungslos läuft, ziehen sich über dem Unternehmen immer dunklere Wolken zusammen. Scheinbar wartet das Management noch immer auf die ursprünglich angekündigte Finanzspritze.

Kein gutes Zeichen. Kann eine Airline nicht nachweisen, die Mittel für Wartung und Betrieb der Flugzeuge für die nächsten drei Monate auf der hohen Kante zu ­haben, droht laut „Handelsblatt“ der Entzug der Be­triebs­er­laubnis durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Retter in höchster Not?

Die neue Investorengruppe also als Retter in höchster Not? So sieht es aus. Jedenfalls will sie die fehlenden 15 Millionen Euro bis zum Beginn des Sommerflugplans Ende März zur Verfügung stellen. Das würde Germania helfen, schließlich verdienen vor allem die Touristik-Airlines ihr Geld in dieser Zeit – und weniger im Winter. Der Grund für das Engagement der Geldgeber: „Durch die Germania-Rettung werde die Konkurrenzsituation in der Luftfahrtbranche zum Vorteil der Konsumenten ge­sichert“. Das klingt selbst­loser, als es vermutlich ist.