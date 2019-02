So viele Passagiere wie nie hatten für den Sommer Germania gebucht

Das ist bitter: Am Tag nach dem offiziellen Aus hat die insolvente Fluggesellschaft Germania dem Flughafen Münster/Osnabrück ( FMO ) die Vorausbuchungszahlen für den in sieben Wochen gültigen Sommerflugplan mitgeteilt. „Die Zahlen sind gut wie nie“, sagte Airport-Sprecher Andrés Heinemann am Mittwoch. Der Zuspruch für das touristische Angebot der Berliner Airline sei „extrem gut“ gewesen. Genaue Zahlen nannte Heinemann nicht, aber: „Im Vergleich zum Vorjahr hätten wir damit nochmal ordentlich zugelegt.“ Germania hatte dem FMO in den vergangenen beiden Jahren ein kräftiges Passagierwachstum beschert und 2018 wieder über die Hürde von einer Million Passagieren gehievt.

Drei der insgesamt 30 Flugzeuge im Besitz der Airline

Fachjuristen gehen davon aus, dass bei der Pleite-Airline nur noch geringe Vermögenswerte vorhanden sind. Nach Angaben von Branchendiensten befanden sich am Ende nur noch drei der insgesamt 30 Flugzeuge im Besitz der Airline. Zwei Maschinen hatte Germania am Flughafen in Greven stationiert. Eine wurde am Mittwochnachmittag vom Leasinggeber abgeholt und nach Budapest geflogen. Warum ausgerechnet dorthin wusste am FMO niemand.

Staatliche Hilfe wäre nicht zulässig gewesen

Dass Germania anders als zuvor die Air Berlin nicht mit Überbrückungskrediten in der Luft gehalten wurde, deutet Werner Meier von der internationalen Wirtschaftskanzlei Simmons & Simmons dahingehend, dass die Bundesregierung keine Sanierungsperspektive gesehen habe. Es sei fraglich, so Meier nach Angaben der Deutschen Presseagentur, „ob die Masse für ein reguläres Insolvenzverfahren ausreicht“. Eine staatliche Hilfe wäre schon wegen der extrem unsicheren Rückzahlungsperspektiven nach dem EU-Beihilferecht nicht zulässig gewesen.

Gespräche mit privaten Investoren gescheitert

Am Montag waren die Gespräche der Airline mit privaten Investoren endgültig gescheitert. Einen Tag später hatte die Fluggesellschaft Insolvenz angemeldet. Derzeit prüft der Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg die vorhandenen Vermögenswerte und die Perspektiven zur Fortführung des ebenfalls am Dienstag eingestellten Flugbetriebs. Die rund 1100 Beschäftigten sollen bis einschließlich März von der Arbeitsagentur Geld bekommen - das über einen Bankkredit finanziert wird.

Auswirkungen auf den FMO

Derweil bemüht sich der Flughafen in Greven, für den Sommer ein möglichst attraktives Ersatz-Programm auf die Beine zu stellen. Mit der Germania-Pleite hat der Flughafen auf einen Schlag 16 seiner 27 Ziele verloren. „Wir hoffen jetzt, für den Sommerflugplan die wichtigsten Ziele wiederzubekommen“, sagte Heinemann.

Diese Flugziele fallen am FMO weg 1/17 Mit der Pleite von Germania fallen am FMO 16 Flugziele, die 2019 im Sommerflugplan standen, weg: 1. Faro an der Algarveküste in Südportugal Foto: Christian Röwekamp-dpa-gms

2. Fuerteventura , die zweitgrößte der zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln liegt 100 Kilometer vor Nordafrika im Atlantik. Foto: Carlos De Saa dpa

3. Funchal , Hauptstadt der portugiesischen Inselgruppe Madeira. Hier kommt Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo her. Foto: Michael Zehender-dpa-tmn-dpa

4. Gran Canaria , die drittgrößte der Kanarischen Inseln ist bekannt für seinen farbenfrohen Karneval. Foto: Ángel Medina G dpa

5. Heraklion , ist die Hauptstadt von Kreta. Sie ist eine moderne Stadt und ihre Küstenregion ist die größte touristische Region Kretas Foto: dpa

6. Ibiza , die balearische Insel ist bekannt für ihre Natur und Partys bei denen immer wieder prominente DJs wie Paris Hilton auflegen. Foto: Sergio G. Canizares dpa

7. Istanbul , Germanwings flog als einzige Airline von Greven aus den Istanbul-Airport (IST) in der türkischen Metropole an. Pegasus fliegt allerdings weiterhin vom FMO zum Flughafen Sabiha Gökçen (SAW) im Osten der Stadt. Foto: dpa

8. Kos , eine griechische Insel mit einer Mischung aus Sandstränden, türkisblauem Wasser und schönen Städten. Foto: dpa

9. Lanzarote , die kanarische Insel beeindruckt mit ihrer Vulkanlandschaft. Foto: dpa

10. Larnaca , die Hafenstadt im Südosten von Zypern ist besonders sehenswert wegen ihrer Strandpromenade. Foto: dpa

11. Malaga , die andalusische Provinz liegt an der Südküste Spaniens und bietet wunderschöne Strände. Außerdem scheint dort an rund 300 Tagen im Jahr die Sonne. Foto: dpa

12. Rhodos , die griechische Insel hat zahlreiche Strände und trägt durch ihre viele Sonnenstunden auch den Namen "Sonneninsel". Foto: dpa

13. Teneriffa , die kanarische Vulkaninsel bietet mit ihrer 55 Jahren alten Sternenwarte ein ganz besonderen Besuchermagneten. Foto: dpa

14. Thessaloniki , die griechische Hafenstadt ist bekannt für ihren weißen Turm, der südlich des Hafens von Thessaloniki steht. Foto: dpa

15. Varna , die bulgarische Hafenstadt liegt an der Schwarzmeerküste und ist die drittgrößte Stadt Bulgariens. Foto: dpa

16. Zonguldak an der türkischen Schwarzmeerküste sollte im Juni 2019 ins Streckennetz des FMO aufgenommen werden. dazu kommt es jetzt nicht mehr. Foto: dpa

Vier weitere ehemalige Germanwings-Destinationen werden von Greven aus noch von anderen Airlines bedient: - Palma de Mallorca (Eurowings und Laudamotion) - Antalya (Sun Express) - Burgas (Bulgarian Air Charter) - Hurghada (Fly Egypt) Foto: Gunnar A Pier

Betroffene haben unterschiedliche Rechte

Fluggäste haben nun unterschiedliche Rechte. Dabei ist entscheidend, ob ihr Flugticket zu einem Veranstalterpaket gehört oder ob sie es individuell gebucht haben. Veranstaltergäste hätten „die besseren Karten“, weil der Anbieter für sie eine Ersatzbeförderung organisieren muss, erläutert die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Wer dagegen direkt bei der Fluggesellschaft gebucht hat, müsse sich „nun wohl auf den Totalverlust des Ticketpreises einstellen“.

Für Veranstaltergäste sind die Flüge ein Teil des Reisevertrags. Hier trage der Anbieter das Insolvenzrisiko bei Leistungserbringern wie Airlines allein, so die Verbraucherschützer. Pauschalurlauber mit Germania-Ticket sollten daher den Veranstalter kontaktieren. Bei vielen Reiseveranstaltern liefen kurz nach Bekanntwerden des Insolvenzantrages bereits die Bemühungen auf Hochtouren, Gäste auf andere Airlines umzubuchen.

Eventuell anfallende Kosten – zum Beispiel für eine Zusatzübernachtung an einem Urlaubsort – würden übernommen, teilten mehrere Veranstalter mit. Weniger weit reichen die Rechte von Reisenden, die ihre Tickets direkt bei Germania gebucht haben. Sie müssten sich selbst um Ersatzflüge kümmern und ein zweites Mal für Tickets bezahlen. Wer als Direktbucher kurz vor einer mit Germania geplanten Reise steht und nun überlegt, diese abzusagen, sollte bedenken: Weitere gebuchte Leistungen wie Hotelübernachtungen und ein Mietwagen am Ziel stehen ja zur Verfügung und müssten auch bezahlt werden, wenn die Anreise an den Urlaubsort unterbleibt. (dpa)