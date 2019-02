Diese Karnevalsumzüge rollen durch das Münsterland

Ob als Clown, Pirat, Superheld oder Lieblingstier - bei den Kostümen sind den Narren in den Kommenden Wochen wieder keine Grenzen gesetzt. Wer sich gerne in das bunt verkleidete Treiben stürzt, hat sicherlich auch gleich mehr als eine Verkleidung im Schrank. Und die können Narren im Münsterland auch gut gebrauchen. Denn auch fern von Karnevalshochburgen wie Köln, Düsseldorf oder Mainz hat die Session einiges zu bieten.

Bereits am kommenden Sonntag (17. Februar) rollt der erste Umzug durch das Münsterland. Die Karnevals-Inter­essengemeinschaft (KIG) Sprakel-Sandrup-Coerde macht wie in jedem Jahr den Anfang. Hoch in Münsters Norden zieht dann der erste Umzug durch die Straßen des Stadtteils Sprakel - natürlich mit Kamelle, Musik und bunten Kostümen.

Das sind die Karnevalsumzüge im Münsterland 2019 1/30 Karnevalsumzug in Münster-Sprakel am 17. Februar (Sonntag) ab der Ecke Dreilinden/Nienbergerstraße, 13.11 Uhr Foto: ohw

Karnevalsumzug in Münster-Hiltrup am 23. Februar (Samstag) auf der Marktallee, 14.11 Uhr Foto: gro

Karnevalsumzug in Ottmarsbocholt am 24. Februar (Sonntag) ab 14.11 Uhr Foto: dpa

"Ziegenbocksmontag" in Münster-Wolbeck , 25. Februar, Umzug und anschließend Zeltparty, Beginn am Lailly-en-Val-Platz, 14.11 Uhr Foto: isa

Karnevalsumzug in Billerbeck an Altweiber, 28. Februar, durch die Innenstadt, 10.30 Uhr Foto: dpa

Karnevalssamstag: Senden-Bösensell , Karnevalsumzug durch das Dorf, angeführt vom Prunkwagen des Elferrats, anschließend Programm für den Narrennachwuchs in der Turnhalle, 14.11 Uhr am Kirchplatz Foto: cw

Karnevalssamstag: Saerbeck , Karnevalsumzug Lindenstraße/Ecke Kirmesplatz um 14.11 Uhr , ab 16.11 Uhr After-Show-Party, Hövels Festhalle Foto: Axel Engels

Karnevalssamstag: Ibbenbüren , Umzug dirch die Ibbenbürener Innenstadt, Start an der Weberstraße, 15.11 Uhr Foto: Sabine Plake

Karnevalssamstag: Ahlen , Kinderkarnevalsumzug, Innenstadt, 14.11 Uhr Foto: Rainhard Baldauf

Karnevalssamstag: Metelen , kleiner Umzug mit Fuß- und Musikgruppen, ab Grundschule, 16.11 Uhr Foto: dpa

Karnevalssamstag: Umzug durch Hörstel , ab Bahnhofstraße, 14 Uhr Foto: dpa

Karnevalssamstag: Ennigerloh , Innenstadtbereich, 14.11 Uhr Foto: dpa

Karnevalssamstag: Osnabrück , Ossensamstag durch die Innenstadt mit rund 100 Wagen und Fußgruppen, Start an der Johanniskirche, Abschluss am Markt mit Machtübernahme des Stadtprinzenpaars, 14.00 Uhr Foto: dpa

Karnevalssamstag: Reken , Karnevalsumzug durch den Ortsteil Groß-Reken, 14.11 Uhr Foto: dpa

Karnevalssamstag: Südlohn , Karnevalsumzug mit anschließender Party in der Festhalle Terhörne, Marktplatz, 14.11 Uhr Foto: dpa

Karnevalssonntag: Recke-Obersteinbeck , Umzug mit vielen Wagen und Gruppen, 14.30 Uhr Foto: dpa

Karnevalssonntag: Rhede , großer Karnevalsumzug durch die Innenstadt, Start am Kirmesplatz, 12.30 Uhr Foto: dpa

Karnevalssonntag: Coesfeld-Goxel , Umzug durch den Stadtteil, 15 Uhr Foto: dpa

Karnevalssonntag: Rheine-Hauenhorst , Kernevalszumzug durch Hauenhorst, ab Kirchstraße, 14.11 Uhr Foto: Sven Rapreger

Karnevalssonntag: Rheine-Mesum , Karnevalsumzug von der Tankstelle bis zum Hallenbad, 10.11 Uhr Foto: Sven Rapreger

Karnevalssonntag: Warendorf-Hoetmar , Karnevalsumzug, Ortsmitte, 11.11 Uhr Foto: Brocker

Karnevalssonntag: Steinfurt-Borghorst , Rosensonntagsumzug, Innenstadt, 14.11 Uhr Foto: Detlef Held

Karnevalssonntag: Schöppingen , Karnevalsumzug mit vielen Wagen und Fußgruppen, 13.11 Uhr Foto: Anne Alichmann

Karnevalssonntag: Münster-Amelsbüren , Karnevalsumzug durch den Ort mit Lady Carneval und bunten Motivwagen, 14.11 Uhr Foto: gro

Karnevalssonntag: Lüdinghausen- Seppenrade , Kinderkarneval mit Umzug durch den Ortsteil, 10.11 Uhr Foto: Werner Storcksberger

Karnevalssonntag: Havixbeck , Karnevalsumzug mit über 1000 Teilnehmern, Start im Flohtfeld, 13.11 Uhr Foto: Marco Steinbrenner

Karnevalssonntag: Gronau , Karnevalsumzug mit Karnevalsparty in der Bürgerhalle, Start am Bahnhof, 13.11 Uhr Foto: Guido Kratzke

Karnevalssonntag: Greven , Karnevalsumzug durch die Innenstadtstraßen, Start an der Saerbecker Straße, 13.11 Uhr Foto: Oliver Hengst

Karnevalssonntag: Everswinkel , Karnevalsumzug mit Bühnenprogramm auf dem Magnusplatz, Start ab Boschweg, 14.11 Uhr Foto: Klaus Meyer

Karnevalssonntag: Beckum, Kinderkarnevalsumzug ab Stromberger Straße, Start 11.11 Uhr Foto: Baldauf

Viele Umzüge schon vor Rosenmontag

Die Karnevalssession findet bekanntlich an Rosenmontag (4. März) seinen Höhepunkt, doch auch schon vorher haben die Vereine im Münsterland einiges zu bieten. In Münster-Hiltrup (23. Februar), Ottmarsbocholt (24. Februar) und Münster-Wolbeck (25. Februar) wird bereits eine Woche vor dem krönenden Abschluss der tollen Tage gefeiert. Vor allem der "Ziegenbocksmontag" in Wolbeck ist mittlerweile auch weit über die Grenzen des Stadtteils hinaus bekannt.

Auch die Narren in Billerbeck müssen sich nicht bis Rosenmontag gedulden, an Altweiber (28. Februar) rollt dort der Umzug durch die Innenstadt.

Rosenmontagsumzüge im Münsterland 2019 1/32 Rosenmontag: Ahaus-Ottenstein , durch den Ortsteil Ottenstein, 14.11 Uhr Foto: Monika Haget

Rosenmontagszug in Ahlen , später Party in der Stadthalle, 14 Uhr Foto: Jörg Pastoor

Rosenmontagszug in Beckum in den Straßen der Püttstadt, 11.11 Uhr Foto: Baldauf

Hohenholte: Rosenmontagszug der HoKaGe, Beginn 10.11 Uhr im Dorf Foto: Marco Steinbrenner

Rosenmontag in Ibbenbüren ab 10.11 Uhr, Start an der Johannes-Bosco-Schule Langewiese Foto: Sabine Plake

Rosenmontag: Bollerwagenumzug durch Ladbergen mit rund 20 Fußgruppen und ihren verrückten Gefährten, ab Jahnstraße, 15.11 Uhr Foto: Mareike Lindemann

Kinder-Rosenmontagsumzug durch den Ortskern von Laer , 14.11 Uhr Foto: Axel Roll

Rosenmontagsumzug durch Nottuln : historischer Ortskern, 14.11 Uhr Foto: Johannes Oetz

Rosenmontag: Kinderkarnevalsumzug durch Ochtrup mit anschließendem Unterhaltungsprogramm im Ortskern, Start: Ev. Kirche, 14.11 Uhr Foto: Guido Kratzke

Rosenmontagszug durch Rheine ab Elisabethplatz bis Emstorplatz, 14.11 Uhr Foto: Sven Rapreger

Rosenmontagsumzug durch Sendenhorst , guter Standort für Familien: Kirchplatz, Innenstadt, 11.11 Uhr , anschließend Bühnenprogramm am Rathaus Foto: -stk-

Kinder-Rosenmontagsumzug ab Schloss durch Burgsteinfurt , Innenstadt, 11.11 Uhr Foto: Drunkenmölle

Rosenmontagsumzug: Närrisches Treiben quer durch Warendorf , Start: Gelände der Bundeswehrsportschule, Innenstadt, 13.11 Uhr Foto: Vera Szybalski

Rosenmontagszug durch Warendorf-Milte , organisiert von den „Milter Pappnasen“, Ortskern, 10.11 Uhr ab Wulfsknapp Foto: Brocker

Rosenmontagsumzug durch den Ortskern von Sassenberg-Füchtorf , 9.33 Uhr Foto: Lieber

Rosenmontagsumzug mit dem Stadtprinzenpaar durch die Innenstadt von Emsdetten , ab 14.11 Uhr Foto: Jens Keblat

Rosenmontagszug durch den Dorfkern von Neuenkirchen , 10.30 Uhr Foto: Sven Rapreger

Rosenmontagsumzug durch „Klein-Köln“ im Ortsteil Ahaus-Wüllen ab 13.30 Uhr Foto: Jessica Beck

Rosenmontagszug durch die Innenstadt von Bocholt , Start am Berliner Platz um 14.00 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagsumzug im Ortskern von Borken-Weseke , 11.11 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagszug: Hamm , Start am Märkischen Gymnasium, 13.30 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagsumzug durch Hamminkeln-Dingden, später "After Zug Party": Start und Ende am Festzelt an der Krechtinger Straße, 10.11 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagsumzug mit vielen Wagen und Fußgruppen in Hörstel-Bevergern , 10.11 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagszug: Lotte , durch den Ortsteil Alt-Lotte, Start am Merschweg, 16 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagsumzug: Münste r, Innenstadt, mit mehr als 100 Wagen, Fußgruppen und Spielmannszügen, Start am Schlossplatz um 12.11 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagsumzug in Raesfeld , 12.33 Uhr , Start am Rathaus Foto: dpa

Rosenmontagszug: Recke , ab 14.30 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagszug in der Innenstadt von Stadtlohn , 13.30 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagszug in Velen ab 13.30 Uhr , mit anschließender Party im Festzelt Leineweberplatz Foto: dpa

Rosenmontagszug in Isselburg mit anschließender Zeltparty, Festzelt Stromberg, 11.11 Uhr Foto: dpa

Nelkendienstagsumzug mit rund 1500 Teilnehmern durch Olfen , Ortsmitte, 14 Uhr Foto: Jenny Hagedorn

Nelkendienstag: Umzug durch Nordkirchen mit Start an der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule, Ortskern, 13.33 Uhr Foto: Dorothee Harbers

Große Sause an Rosenmontag

Die richtig große Sause steigt dann in den meisten Städten allerdings am Karnevalswochenende - und natürlich an Rosenmontag. Um 12.11 Uhr setzt sich der Rosenmontagszug in Münster in Bewegung - und damit der wohl größte im Münsterland. Doch auch viele kleinere Städte und Gemeinde entzücken mit eigenen Umzügen.