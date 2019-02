Bei einem Unfall auf der K 20 zwischen Ahaus und Stadtlohn ist am Donnerstag ein Fahrradfahrer bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Rund einen Kilometer nördlich der K 38 hatte der 59-jährige Ahauser gegen 6.50 Uhr den Radweg an der K 20 befahren. Aus bislang ungeklärter Ursache ist er nach Angaben der Polizei von der Fahrbahn abgekommen und in einen Straßengraben gestürzt.

Der Ahauser verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 9 Uhr wieder aufgehoben.