Wie die Polizei berichtet, ist es am Samstagmittag gegen 13.10 Uhr auf der Autobahn 43 bei Haltern zu einem schweren Unfall gekommen. In Höhe der Anschlussstelle Lavesum wechselte eine Autofahrerin in Richtung Münster zum Überholen auf den linken Fahrstreifen. Dabei erfasste sie einen mit hoher Geschwindigkeit von hinten kommenden BMW eines 22-Jährigen aus Haltern. Bei dem Zusammenprall wurden sowohl die 54-jährige Fahrerin aus Sankt Augustiner und ihr Beifahrer als auch der BMW-Fahrer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Unfall kam es im Rückstau zu einem weiteren Verkehrsunfall, der aber laut Polizeibericht glimpflich verlief. Es blieb bei Sachschäden.