Februar-Frühling geht am Wochenende weiter

Lange Schlangen an den Eisdielen, Fahrradtouren und die ersten Würstchen auf dem Grill: Mitten im Februar ist etwas unerwartet der Frühling ausgebrochen. Wohl jeder versucht jetzt, so viel Sonne wie möglich zu tanken. Doch es gibt keinen Grund für Hektik: Ein erneuter Wintereinbruch ist nicht in Sicht.

Das Hochdruckgebiet "Dorit", das für das schöne Wetter der vergangenen Tage verantwortlich war, zieht allerdings ab. Doch schon ab Freitag kommt ein neues Hoch, wie Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Dienst "Wetterkontor" ankündigt. Dank des Hochs "Erika" seien am Wochenende wieder Temperaturen bis 15 Grad möglich. Und Schmidt sagt: "Das Hoch könnte sich bis zum Monatsende halten."

Kurze Pause in der Wochenmitte

Bis dahin macht der Frühling zumindest eine kleine Pause. Schon in der Nacht zu Dienstag zieht eine Kaltfront auf, die laut Schmidt auch etwas Regen bringe. Dienstagvormittag seien noch Schauer möglich, danach werde es aber wieder freundlicher.

Auch Mittwoch und Donnerstag wird das Wetter etwas wechselhafter, die Temperaturen liegen mit 11 Grad aber weiter knapp im zweistelligen Bereich. Dazu gibt es laut Schmidt eine dichte Wolkendecke und gelegentlich Sprühregen. "Es wird insgesamt relativ wenig Regen geben", sagt der Meteorologe für das Münsterland.

So genießt Deutschland das sonnige Wochenende 1/16 Strahlender Sonnenschein lockte am Wochenende viele Menschen in Deutschland nach draußen. Hier versuchen Kinder in Köln, die Seifenblasen eines Straßenkünstlers einzufangen. Foto: Marius Becker

Blauer Himmel, Sonnenschein: Auch an der Rheinpromenade in Düsseldorf genießen die Menschen das Wetter. Foto: David Young

Auf dem Rheinboulevard in Köln genießen etliche Menschen die Sonnenstrahlen. Zu verdanken ist das Hoch „Dorit“. Foto: Marius Becker

Die gute Nachricht: Der Einfluss des Hochdruckgebiets bleibt auch in den kommenden Tagen spürbar. Grund genug für einen Freudensprung – wie hier am Elbstrand n Hamburg. Foto: Christian Charisius

Bis Mitte der Woche soll es mild bleiben, allerdings nicht mehr ganz so sonnig wie hier an der Außenalster in Hamburg. Foto: Markus Scholz

Perfektes Timing: Am Sonntag wurde in Münster-Sprakel der Auftakt des Straßenkarnevals gefeiert. Foto: Claus Röttig

Tief im Westen, wo die Sonne versinkt: Die Silhouetten von auf einer Mauer sitzenden Menschen zeichnen sich beim Sonnenuntergang auf der Halde Hoheward in Recklinghausen ab. Foto: Marcel Kusch

Spaziergänger schlendern bei Frühlingswetter an der Stohler Steilküste bei Kiel entlang. Foto: Frank Molter

Ein Junge in Gummistiefeln schaufelt bei schönem Wetter Sand am Strand von Cuxhaven Duhnen ins Meer. Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Ausflügler genießen in einem Lokal auf dem Wetterkreuzberg in der Pfalz das vorfrühlingshafte Wetter. Foto: Rene Priebe

Ein Mann springt vor dem Freiburger Münster im Stadtgarten auf einer Slackline. Foto: Patrick Seeger

Langenargen, Baden-Württemberg: Die ersten Stecklinge blühen im Uferpark wenige Meter vom Bodensee entfernt. Foto: Felix Kästle

In Garmisch-Partenkirchen (Bayern) sind Sportler bei Sonnenschein auf der Langlaufloipe unterwegs. Foto: Angelika Warmuth

Auf einem Steg über dem Ammersee sitzend, beobachten Ausflügler den Sonnenuntergang. Foto: Sina Schuldt

In Bamberg genießt eine Frau am Flussufer der Regnitz die frühlingshaften Temperaturen. Foto: Nicolas Armer

Ausflügler sitzen am Piano-See am Potsdamer Platz in Berlin in der Sonne. Foto: Christoph Soeder

Aber Frühling im Februar? Was vielen Menschen viel zu früh erscheint, ist nach Angaben von Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von "Wetterkontor" gar nicht so ungewöhnlich: "Das kommt immer wieder vor." Die milden Temperaturen seien keineswegs auf eine extreme Wetterlage zurückzuführen. Trotzdem waren die Temperaturen zumindest in Münster schon nah dran an einem Rekord.

Rekord von 2002 nicht geknackt

An der Wetterstation, die seit 1891 Daten aufzeichnet, wurden am 15. Februar 16,3 Grad erreicht - so warm war es noch nie an einem 15. Februar in Münster. Ein absoluter Februar-Rekord war das aber nicht: Der wurde laut Jürgen Schmidt am 2. Februar 2002 mit 17,5 Grad gemessen.

Für viele Pollen-Allergiker beginnt jetzt eine anstrengende Zeit. Hasel und Erle fliegen bereits umher. Foto: dpa

Pollenflug ärgert Allergiker

So schön Sonnenschein und milde Temperaturen auch sind - sie erfreuen nicht jeden. Viele Pollen-Allergiker niesen und schnäuzen sich beinahe ohne Unterlass. Vor allem der Pollenflug von Hasel und Erle sei bereits mäßig bis stark, sagt Jürgen Schmidt: "Das sind schon relativ hohe Werte." Der Pollenflug habe in diesem Jahr "nicht früher als sonst" eingesetzt. Doch durch die milden Temperaturen und das trockene Wetter habe er schon stark zugelegt.