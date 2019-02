Ahlen / Münster -

Hat der Fahrer versucht, den neuen Partner seiner Ex-Freundin umzubringen, als er ihn mit einem Mietwagen an der Kruppstraße vom Rad holte? Ja, urteilte am Montag das Landgericht Münster im Fall des versuchten Mordes in Ahlen. Fünf Jahre und drei Monate Gefängnis legte die Schwurgerichtskammer als Strafe für den 40-Jährigen fest.