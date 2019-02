Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag in Coesfeld wurden insgesamt vier Menschen verletzt. Der Unfall hatte sich nach Angaben der Polizei um 14.45 Uhr auf der Bundesstraße 525 in der Bauernschaft Harle ereignet.

Eine 27-jährige Coesfelderin befuhr die Bundesstraße 525 in Richtung Darup und wollte in der Bauernschaft Höven auf eine Grundstückszufahrt abbiegen. Sie bremste, ebenso ein 26-jähriger Billerbecker, der hinter ihr fuhr. Eine dahinter fahrende 45-jährige Frau aus Billerbeck bemerkte dies spät und musste deshalb stark bremsen. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Osnabrück konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die Autos auf.

Bei dem Unfall verletzten sich die Fahrer der drei beteiligten Autos, sowie ein 73-jähriger Billerbecker, Beifahrer im Auto der 45-Jährigen. Der Osnabrücker wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die anderen Verletzten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.