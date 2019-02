Die heimischen Geldautomaten und das Online-Banking stehen von Freitagmittag bis einschließlich Sonntag nicht zur Verfügung. Bargeldloses Bezahlen mit der Kreditkarte und mit der VR-BankCard (bis 500 Euro) sei jedoch uneingeschränkt möglich, teilte die Volksbank mit.

Wer keine Möglichkeit hatte rechtzeitig vorzusorgen, kann mit der Volksbank-Karte an den Geldautomaten anderer Banken maximal 500 Euro abheben. Anfallende Gebühren erstattet die Volksbank auf Anfrage, heißt es in einer Mitteilung zu dem „Boxenstopp” . Seit Wochen weisen Plakate in der Bank auf die besondere Situation hin. Folgende Orte sind von der Umstellung betroffen:

Ahaus

Billerbeck

Borken

Coesfeld

Dülmen

Gescher

Münster

Nottuln

Reken

Rosendahl

Senden

Stadtlohn

Südlohn

Velen

Vreden

Die Bank hat einen genauen Zeitplan zu den technischen Einschränkungen online veröffentlicht . Demnach sollen ab 17 Uhr am Sonntag wieder Auszahlungen an den Geldautomaten möglich sein. Am Montag (25. Februar) sollen alle Anwendungen wieder zur Verfügung stehen. Auch das Online-Banking wird sich dann im neuen Gewand präsentieren.

Der Hintergrund dieser Umstellung: Schon vor einiger Zeit haben die beiden Rechenzentralen der genossenschaftlichen FinanzGruppe Fiducia IT AG und GAD zur Fiducia & GAD IT AG fusioniert. Nunmehr sollen auch die beiden unterschiedlichen EDV-Systeme vereinheitlicht werden, mit der Folge, dass insgesamt bundesweit 400 Banken ihr EDV-System umstellen müssen.