Feuer frei: Waldbesitzer dürfen Fichtenholz verbrennen

Nach den Worten von Heinz-Peter Hochhäuser, Leiter des Landesbetriebs Wald und Holz NRW, ist das Verbrennen zwar „ein nicht ganz umweltfreundlicher Weg, aber wir wollen niemandem im Wege stehen, der den Käfer bekämpfen will. Da ist uns jedes Mittel recht.“

Mit der Verfügung des Forstamtes müssen Waldbesitzer das Feuer nur noch bei ihrer Gemeinde ankündigen, damit die Feuerwehr nicht anrückt. Bislang mussten sie solche Maßnahmen beim Forstamt beantragen und dafür Gebühren bezahlen. Das fällt jetzt weg. „Wir wollen helfen, Zeit und Kosten zu sparen“, sagt Hochhäuser.

Hoffnung: Regen und tiefe Temperaturen

In den Wäldern lägen oft noch die Kronen gefällter Fichten herum. Das Schreddern dauere sehr lange. Angesichts der vielen bereits gefällten Bäume komme Wald und Holz nicht dagegen an. Schon seit September seien die Mitarbeiter damit beschäftigt, befallene Bäume zu schlagen und zu entrinden. 1500 Kubikmeter Holz abgestorbener Bäume sei so bereits vermarktet worden. Der Preis sei von 90 auf 50 Euro pro Kubikmeter gesunken.

Wegen der gegenwärtig hohen Temperaturen würden schon wieder die ersten Borkenkäfer fliegen. Sonst beginnt das erst im April oder Mai. Um den Vermehrungsprozess zu unterbrechen, versuchen die Waldbesitzer den Flug zu unterbinden. Möglich seien Vermehrungen von vier Generationen in einem Jahr. Aus 1500 Käfern in einem Baum könnten so in einer Saison 1,5 Milliarden werden.

Nun hoffen die Experten auf Kälte und Regen. Dann würden die Käfer nicht fliegen und Pilze könnten die Tiere im Boden zum Absterben bringen.