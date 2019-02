Jugendherberge Nottuln mausert sich nach Umbau

Vor allem die Jugendherberge Nottuln habe nach ihrem Umbau für sechs Millionen Euro inklusive Chill-Area die Erwartungen weit übertroffen und sich zu einem „Top-Haus“ im Münsterland gemausert. Im ersten halben Jahr nach der Neueröffnung hat das DJH dort fast so viele Übernachtungen gezählt wie im gesamten Jahr vor der Renovierung.

Hell sei es nun, die Zimmer größer und komfortabler, sagte Janine Schmidt, stellvertretende Leiterin des Hauses. Seit der Neueröffnung im Sommer 2018 machen Familien in Nottuln ein knappes Drittel der Gäste aus, berichtete sie. „Früher konnten wir die an einer Hand abzählen“.

In keiner Herberge in NRW schlafen mehr Gäste als in Münster. Nach deren Erweiterung im April 2018 um einen dreigeschossigen Anbau verfügt sie jetzt über 291 Betten. Ein zweiter Anbau ist geplant.

Mit knapp 1,7 Millionen Übernachtungen ist die Nachfrage bei den Jugendherbergen landesweit stabil geblieben. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Gäste nur minimal zurück, teilte das DJH am Mittwoch mit. In den sechs Jugendherbergen im Münsterland (Münster, Nottuln, Reken, Rheine, Tecklenburg und Haltern am See) stieg die Zahl der Übernachtungen von 145 776 im Jahr 2017 auf 154 501 im Jahr 2018. Das sind sechs Prozent mehr.