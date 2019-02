„Ausgewachsener Sturm” an Rosenmontag erwartet

Nach einem sonnigen Start in den Straßenkarneval an Weiberfastnacht müssen Jecken im Münsterland voraussichtlich Regencapes über ihre Kostüme ziehen. Während der Donnerstag im Münsterland zumindest bis zum frühen Abend trocken und zumindest streckenweise heiter bleibe, sei anschließend damit zu rechnen, „dass sich das Wetter zum Negativen ändert”, berichtet Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor. In den nächsten Tagen werde es „sehr wechselhaft und windig”.

Besonders betrüblich für Karnevalsfreunde: „Rosenmontag könnte es einen ausgewachsenen Sturm geben”, prognostiziert Schmidt. Die Wettermodelle seien zwar noch nicht ganz sicher, aber im Münsterland sollte man sich zum Höhepunkt der Fünften Jahreszeit auf Regen und Sturmböen einstellen.

Regen am Wochenende

Auch die Besucher der Karnevalsumzüge am Wochenende sollten Regenschirm und Regenjacke nicht vergessen. Vor allem Sonntag wird es laut Prognose „immer wieder regnen”, kündigt Schmidt an. Zudem werde es windig. Etwas besser sehe es noch am Samstag aus. Bis zum Nachmittag, bleibe es freundlich, dann „zieht von Westen Regen auf”, sagt der Meteorologe voraus.

Nach den sonnigen Tagen im Februar, sinken nun auch die Temperaturen. Der meteorologische Frühlingsanfang am Freitag (1. März) wartet mit Höchsttemperaturen von zehn Grad auf. Am Wochenende sollen im Münsterland bis zu 13 Grad erreicht werden. Regen und Wind würden aber dazu führen, dass die „gefühlte Temperatur deutlich niedriger wird”, kündigt Schmidt an.