Wie die Polizei berichtet, war ein Radfahrer aus Ibbenbüren am Mittwochnachmittag, gegen 15.00 Uhr, auf dem Postdamm in Richtung Riesenbeck unterwegs. Am Ende eines dortigen Parkplatzes bemerkte er im Unterholz ein Feuer. Offenbar brannte dort ein Baum.

Der Radfahrer alarmierte sofort die Feuerwehr . Als die Polizeibeamten eintrafen brannte etwa 20 bis 30 Quadratmeter Waldfläche. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Insgesamt sind etwa 50 Quadratmeter Fläche durch den Brand betroffen, bilanziert die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Derzeit sei noch unklar, wie das Feuer entstehen konnte. Von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung sei jedoch auszugehen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.