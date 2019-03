Rheine -

Der Spaß endet abrupt. Als sich in der Weiberfastnacht gegen 23 Uhr im „yessss.music“ ein penetranter Gestank breit macht, verlassen rund 180 Gäste schlagartig das Lokal in der Rheiner Innenstadt. „Der Laden war in zehn Minuten leer“, berichtet ein frustrierter Wirt Martin Kaiser. Die Hintergründe sind unklar.