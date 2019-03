Münster/Nürnberg -

Arbeitskräfte sind im Münsterland gesucht. Folge: Bei den Arbeitsagenturen in der Region werden immer mehr offene Stellen gemeldet – gleichzeitig stehen weniger offiziell registrierte Erwerbslose in der Behördenkartei. 4138 zu besetzende Stellen wurden im Februar neu gemeldet – 1350 mehr als noch im Januar. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag weiter berichtete, sind insgesamt nun fast 14 000 Arbeitsplätze im Münsterland unbesetzt.